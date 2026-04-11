España - Israel de balonmano femenino | Horario, canal y dónde ver hoy en TV y online el partido de clasificación de las Guerreras para el Europeo 2026

La selección española femenina de balonmano busca el pleno de victorias en la fase de clasificación para el Campeonato de Europa 2026

La selección española femenina de balonmano cierra su fase de clasificación para el Campeonato de Europa que se va a celebrar a final de este mismo año con los deberes hechos desde la cuarta jornada y con el reto de acabar esta liguilla con un pleno de victorias.

Las Guerreras sufrieron el pasado miércoles para doblegar a Grecia, una selección a la que habían barrido en la primera vuelta. Ahora, toca hacer lo propio frente a Israel, en un encuentro que se jugará sin público, y en que las pupilas de Joaquín Rocamora son claras favoritas.

El seleccionador español podrá seguir probando a algunas de las jóvenes a las que ya dio protagonismo en tierras helenas para que se vayan fogueando de cara al próximo Europeo. "Espero que las chicas sean capaces de estar más centradas en el proceso y el modelo que en el resultado del encuentro, ocurra lo que ocurra", afirmó un Rocamora que no quiere pensar en el resultado. "nuestros objetivos son intentar ser mejores", sentenciaba.

Ante las griegas volvió a destacar en ataque la nueva líder de la selección española, Danila So Delgado, aunque también cogieron más protagonismo las Tchaptchet o la cada vez más consolidada en la portería Nicole Morales.

"Queremos seguir trabajando y centrarnos en nosotras mismas. Queremos ser fieles a nuestro modelo y poder disfrutar compitiendo y cogiendo sensaciones de cara al futuro. Nuestro objetivo es crecer como grupo", reconocía la portera del Club Balonmano Elche.

A qué hora es el España - Israel de clasificación para el Europeo de Balonmano femenino

El partido entre España - Israel, clasificatorio para el Campeonato el Europa de Balonmano femenino 2026 se juega este domingo, 12 de abril, a las 18:00 de la tarde (horario peninsular español) en el pabellón Macarena Aguilar de Bolaños de Calatrava. El encuentro se jugará a puerta cerrada por recomendación de la delegación del gobierno.

Dónde ver por TV y online el España - Israel

Televisión Española tiene en nuestro país los derechos de los partidos de baloncesto de la selección, aunque en esta ocasión no retransmitirá el partido, al estar España ya clasificada.

Por ello, la única forma de verlo será a través de la plataforma de la Federación Europea: en EHF TV.

En ESTADIO Deportivo daremos cuenta de todo lo que ocurra durante este partido que forma parte de la fase de clasificación de España para el próximo Europeo de Balonmano femenino 2026.