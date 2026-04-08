Las Guerreras no tienen piedad ni con el trabajo hecho

La selección española femenina de balonmano gana a Grecia en Kozani (22-24) y aspirar a cerrar la fase de clasificación para el Europeo 2026 con un pleno

España no pierde ni cuando no se juega nada. Las Guerreras sacaron adelante su penúltimo partido de la fase de clasificación para el EHF EURO (Campeonato de Europa 2026) y vencieron a domicilio a Grecia por un marcador ajustado de 22-24, con lo que aspiran a cerrar su participación, en casa y ante Israel, con un pleno de victorias.

Las pupilas de Joaquín Rocamora tuvieron que pelear más de lo previsto para doblegar a Grecia, un equipo a priori muy inferior, pero que se vino arriba ante una de las potencias europeas y le hizo pagar muy cara la derrota.

De hecho, las griegas lograron equilibrar al descanso un marcador que durante gran parte de la primera mitad fue de cuatro goles favorable a las de Rocamora. Las españolas, con un gran Danila So Delgado en ataque, el trabajo de las Tchaptchet en el pivote y las paradas de Nicole Morales se fueron muy pronto con un 3-7, una ventaja que luego repetirían con 6-10, 7-11 y 8-12. Sin embargo, un parcial de 4-0 para las locales en los seis últimos minutos de la primera parte hizo que el resultado al descanso fuera de empate a 12.

Las griegas aprovecharon sus superioridades en estos últimos minutos para igualar y España tuvo, incluso, que salvar una última jugada para no irse abajo en el marcador.

España sentencia en el tramo final

Pese a que España nunca fue por debajo en el marcador, las griegas mantuvieron el equilibrio en los diez primeros minutos del segundo tiempo (15-15) y, luego, también llegarían a empatar a 20 a siete del final.

Ahí aparecieron los goles de Maitane Etxeberria y Lisa Oppedal (2) para poner un 0-3 de parcial (20-23) que ya no pudieron neutralizar las pupilas de Danilos Menelaos pese a acabar el partido en superioridad por exclusión de la propia Oppedal.

España, tras cerrar este fin de semana la fase de clasificación ante Israel, estará atenta a lo que ocurra el 16 de abril en Katowice, donde conocerá a sus rivales en la fase final del Women’s EHF EURO 2026.

Ficha técnica del Grecia 22-24 España

Grecia (12+10): Magdalini Kepesidou (1), Emmanouela Tsiknaki y Athina Kaprinioti en portería; Eleni Ioanna Kerlidi (1), Agni Papadopoulou (0), Maria Mentesidou (0), Vasiliki Gkatziou (1), Nikolina Kepesidou (0), Magdalini Koukmisi (0), Evgenia Samolada (10), Erika Zeneli (2), Despoina Fragkou (0), Olympia Andritsou (7), Aikaterini Mania (0), Avramina Sevdili (0) y Athina Kaprinioti (0).

España (12+12): Elisabet Cesáreo (0), Ona Vegué (2), Maitane Echeverría (2), Lysa Tchaptchet (2), Danila So Delgado (9), Alicia Fernández (1), Paola Bernabé (0), Elba Álvarez (2), Lyndie Tchaptchet (0), Carmen Arroyo (0), Paula Agulló (2), Lisa Oppedal (3), Belén Rodríguez (0) y Aitana Santomé (1).

Parciales cada 5 minutos: 1-3, 3-6, 5-8, 6-10, 9-12, 12-12 (descanso), 14-14, 15-15, 17-19, 18-20, 20-21 y 22-24.

Árbitros: Marcello Carrino y Stefano Pellegrino (Italia).

Incidencias: Jugado en el Municipal Sports Center Lefkovrisi de Kozani (Grecia).