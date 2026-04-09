Dudas respecto al compromiso de Nico Williams con el Athletic Club: "No sé si la mejor opción como profesional es ir al Mundial o estar en condiciones para rendir con tu club"

El futbolista del Athletic Club vuelve a ser cuestionado por las decisiones tomadas en torno a la pubalgia, siendo el Mundial y su deseo de jugarlo con la Selección española el principal foco de las críticas

El Athletic Club no atraviesa su mejor momento. Los problemas se multiplican en San Mamés y las dudas se han apoderado de una temporada que ha pasado de ser ilusionante a decepcionante. Europa está muy lejos y las sensaciones no mejoran a medida que pasan las jornadas. Para colmo, las bajas han hecho mucho estrago durante la campaña a un Ernesto Valverde que ya ha anunciado que no seguirá al frente del equipo una vez termine el curso. La gran decepción de la temporada la ha protagonizado Nico Williams. Tras firmar un contrato de superestrella, la pubalgia ha golpeado muy fuerte al navarro, que se ha visto obligado a parar. Las decisiones que ha estado tomando el atacante durante el curso en torno a su lesión han desconcertado a parte del entorno del cuadro rojiblanco y ponen en duda el compromiso de Nico Williams con el Athletic Club, poniendo el foco en el Mundial.

Aitor Larrazabal pone en duda el compromiso de Nico Williams con el Athletic Club

Así de contundente respecto al tema ha sido Aitor Larrazabal, ex futbolista del Athletic Club, que cuestiona hasta que punto le merece la pena a Nico Williams acudir al Mundial con España. "Voy a hablar como socio, hemos tenido un futbolista como Nico Williams al que hemos perdido muchas jornadas, porque no ha estado del todo bien y además ha desaparecido para intentar curarse. Ahora encima tiene un Mundial y en agosto estará con el equipo otra vez. ¿Qué podemos esperar del rendimiento de Nico Williams?", comenzaba diciendo el mito del conjunto rojiblanco en el programa Eup! sobre el rendimiento del navarro. "Ya sé que es él quien tiene que decidir si está dentro de los elegidos, pero no sé si es la mejor opción como profesional es el ir a un Mundial o el estar en las mejores condiciones para rendir con tu club la próxima temporada", subraya Aitor Larrazabal.

El objetivo de Nico Williams es ir al Mundial con España

Y es que el gran objetivo y sueño de Nico Williams esta temporada es estar en plena forma para poder jugar el Mundial con la Selección española. La 'Roja' es una de las candidatas al título tras arrasar en la Eurocopa y la estrella del Athletic Club una de sus grandes bazas para levantar el ansiado trofeo. Por ello, Nico Williams está haciendo todo lo que está en su mano para no perderse la cita mundialista y estar presente, siendo una figura clave, en el objetivo del conjunto entrenado por Luis de la Fuente.