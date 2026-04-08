Aitor Larrazabal, histórico jugador del Athletic Club, se lamenta con la venta de Sancet: "Era el momento de vender a Sancet"

Sancet no está cumpliendo con las expectativas en el Athletic Club esta temporada y siembra el debate en torno a su figura. Tal es la decepción con el mediapunta que incluso algunos, como Aitor Larrazabal, asegura que fue un error no haberle dado salida

La temporada tan irregular del Athletic Club está dejando varios futbolistas señalados. El rendimiento de la plantilla es incomparable al del curso pasado y la ilusión se ha borrado de la cara de los jugadores, que han sido los protagonistas de la campaña del Athletic Club. Uno de los más criticados y debatidos ha sido Sancet. El mediapunta cerró el pasado curso siendo el máximo goleador del equipo y, en eta temporada, el navarro no es ni sombra de lo que demostró. Tanto es así que, desde el entorno del Athletic Club, más concretamente Aitor Larrazabal, histórico jugador del Athletic Club, se lamenta con la venta de Sancet subrayando que el verano era el momento idóneo para darle salida.

Aitor Larrazabal, sobre Sancet: "Era el momento de venderlo"

El ex jugador del Athletic Club y director con Josu Urrutia al mando de la cantera de Lezama, analizó la situación actual de Sancet, destacando que ha pasado de ser indispensable a ser prescindible. "Oihan Sancet es un futbolista que nos hace mucha falta, pero llevo tiempo viendo que Sancet ha dejado de ser imprescindible para nosotros", comienza diciendo Aitor Larrazabal en el programa televisivo Eup! de Durangaldeko Telebista. Especificando aún más sobre el pobre rendimiento de Sancet esta temporada en el Athletic Club, el ex futbolista da un paso más allá y subraya que el club dejó pasar una oportunidad en verano para vender a Sancet. "Encima ves de que aparte de que el equipo depende o más bien dependía de él de una manera importante, ahora el verle de inicio en el campo puede ser algo negativo para los compañeros. Es una pena, pero si a mi en verano me dicen para sacar a un jugador creo que era el momento, sin duda, para vender a Oihan Sancet. Pero sin duda, eh", destaca.

Sancet se atasca en el Athletic Club

Y es que los números y las sensaciones de Sancet son muy pobres. El futbolista navarro, en lo que va de temporada, tan solo ha visto puerta en 5 ocasiones en 33 partidos disputados, además de haber repartido 1 asistencia. Sus cifras están muy lejos de las que cosechó en la pasada campaña, de la que se despidió con 17 goles, 3 asistencias y con el equipo clasificado a la UEFA Champions League. Ernesto Valverde no ha podido recuperar la mejor versión de un Sancet apático sobre el terreno de juego y que se ha visto como , en más de una ocasión, relegado al banquillo por falta de rendimiento.