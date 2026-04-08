Esperanza y miedo con Nico Williams en el Athletic Club

El futbolista del Athletic Club dejó destellos sobre el terreno de juego, dejando entre ver que las molestias han desaparecido, pero su estado físico condiciona a Nico Williams tras más de un mes de inactividad, por lo que desde el club optan por ser cautos a pesar de las urgencias

El Athletic Club regresó del parón de selecciones con una nueva derrota, en esta ocasión ante el Getafe. El combinado de Ernesto Valverde no supo reaccionar ante la propuesta del conjunto entrenado por Bordalás y vuelve a dejarse puntos ante un rival directo por Europa. La gran noticia para los rojiblancos fue el regreso de Nico Williams. Su vuelta generó esperanza, por los primeros minutos sobre el terreno de juego, y miedo, ya que su juego fue de más a menos hasta apagarse en 40 minutos de juego.

La vuelta de Nico Williams siembra dudas y esperanza en el Athletic Club

La pocas posibilidades del Athletic Club para terminar la temporada en puestos europeos pasan por Nico Williams y su estado de forma. El extremo navarro, tras verse obligado a parar y someterse a un nuevo tratamiento para la pubalgia, regresó a los terrenos de juego para disputar la segunda parte casi entera. Nada más comenzar, los aficionados rojiblancos se ilusionaron con el extremo que se mostró participativo, rápido y eléctrico. Sus cualidades parecían intactas, aunque precoces. El partido de Nico Williams fue de más a menos y acabó fundido y sin ideas, como el resto del equipo. De ahí que los aficionados, aunque ilusionado con su vuelta, sientan miedo en torno a la capacidad física del futbolista y una recaída que terminaría con la única esperanza vasca de jugar en Europa la siguiente campaña.

Además, el Mundial está a la vuelta de la esquina y las urgencias se multiplican en el entrono de Nico Williams, que desea llegar sin molestias y sano a la cita mundialista. Los últimos 8 partidos serán claves para determinar el nivel del futbolista y si su nivel físico le acompaña para cumplir los objetivos que se impuso el propio futbolista al comienzo de la campaña.

Valverde, entre la urgencia y la cautela con Nico Williams en el Athletic Club

Tras la derrota ante el Getafe, Valverde analizó el rendimiento de Nico Williams sobre el terreno de juego y explicó esta esperanza y miedo que hay en el Athletic Club con el atacante: "Nico Williams ha estado encarando; siempre nos gusta que los jugadores de arriba encaren y, si podemos sacar situaciones de gol más claras, mejor. No ha tenido molestias, por eso ha jugado", destacaba el 'Txingurri' Valverde tras el partido. Ahora, las urgencias del Athletic Club chocan con la cautela en torno a Nico Williams que, dependiendo de como evolucione durante la semana en los entrenos programados por Ernesto Valverde, podría regresar a la titularidad la próxima jornada.