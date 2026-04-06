Nico Williams y Maroan Sannadi no son suficientes

Ni la vuelta de Nico Williams y Maroan Sannadi pudieron tornar la falta de gol del Athletic Club en un nuevo partido en el que el equipo de Ernesto Valverde cerró sin tantos a favor

El Athletic Club, tras el parón en semana santa por el futbol de selecciones, regresó a LaLiga para firmar una actuación insuficiente y volver a la senda de la derrota. Las cosas se ponen aún más cuesta arriba para el equipo de Ernesto Valverde que se aleja de Europa. Aún así, la cita ante el Getafe fue una fecha crucial para el Athletic Club que celebró los regresos de Yeray Álvarez, Nico Williams y Maroan Sannadi. Estos dos últimos fueron protagonistas en el duelo ante el conjunto azulón. La delantera vasca sigue sin dar sus frutos y muchas de las esperanzas de cara a portería estaban puestas en Nico Williams y Maroan Sannadi, que entraron en la segunda parte y firmaron una actuación discreta.

El Athletic Club sigue atascado de cara a puerta pese a la vuelta de Nico Williams y Maroan Sannadi

El Athletic Club volvió a perder y, una jornada más, cierra un partido nefasto en ataque sin ver portería. La delantera del conjunto rojiblanco está siendo uno de los motivos por los que el Athletic Club está lejos de Europa. Los datos son muy pobres y el conjunto de Valverde tan solo ha sumado 32 goles en lo que va de curso, siendo el quinto equipo de LaLiga que menos tantos suma. Getafe, Rayo Vallecano, Girona y Oviedo son los clubes que menos goles han anotado en esta campaña y solo el equipo azulón lucha por Europa. La dinámica frente al Getafe en la jornada 30 de LaLiga prometía ser diferente con los regresos en ataque de Nico Williams y Maroan Sannadi, pero ni así ha sido capaz Ernesto Valverde de paliar la preocupante falta de gol del conjunto vasco. El extremo navarro sigue sin estar en su mejor versión y se notó, claramente, una evidente falta de ritmo y confianza sobre el terreno de juego, al igual que Maroan Sannadi que regresaba tras casi 7 meses lesionado.

Ernesto Valverde: "Necesitamos claridad en la parte delantera y necesitamos jugadores que nos den cosas"

Ernesto Valverde se mostró preocupado, pero defendió la actuación de Nico Williams y Maroan Sannadi, a pesar de la evidente falta de ritmo de ambos futbolistas debido a sus respectivas lesiones. "Nico Williams ha estado encarando; siempre nos gusta que los jugadores de arriba encaren y, si podemos sacar situaciones de gol más claras, mejor", comenzó diciendo Ernesto Valverde en rueda de prensa. "Es verdad que Maroan Sannadi también ha vuelto. Nico Williams está bien, no ha tenido molestias, por eso ha jugado. Y Maroan Sannadi, sí, ha participado. Necesitamos claridad en la parte delantera y necesitamos jugadores que nos den cosas. Que nuestro dominio se traduzca en situaciones de gol, que hoy no ha podido ser. Vamos a ver si en el próximo partido podemos hacerlo mejor", sentenció.