Lekue se despide del Athletic Club sintiendo "un orgullo tremendo"

El defensor del Athletic Club se despide con un video, emitido en redes sociales, de la afición del conjunto vasco

El Athletic Club, con su derrota ante el Real Madrid, despide la temporada, a Ernesto Valverde y a Lekue. El defensor rojiblanco cuelga las botas tras una temporada irregular dónde ha tenido un papel muy discreto en los planes de Ernesto Valverde. Ante su afición, Lekue se despidió, pero sin jugar ni un solo minuto ante el Celta. Frente al Real Madrid en el Santiago Bernabéu fue diferente y el defensor dio sus últimos coletazos sobre el césped del imponente estadio madridista. Ahora sí, Lekue pone fin a su carrera deportiva, ligada toda la vida al Athletic Club y sintiendo "un orgullo tremendo".

"Echo la vista atrás y siento un orgullo tremendo. Este año no ha sido el mejor para despedirse, pero aún así me voy más que satisfecho, feliz y orgulloso", comenzaba diciendo Lekue en el video de despedida que ha publicado el Athletic Club en sus redes sociales.

"Mis amigos y gran parte de mi familia son los únicos que han visto y a mí me ha tocado vivirlo desde dentro... Son muchas emociones y sentimientos, todos positivos. Es algo que no se me va a olvidar nunca", asegura el defensor del Athletic Club que pone punto final a su etapa como futbolista defendiendo los colores del cuadro bilbaíno.

Lekue se retira sobre el terreno de juego tras no poder hacerlo en San Mamés ante el Celta de Vigo

Ante el Real Madrid, Lekue pudo redimirse tras no haber participado ni un minuto en el último partido de la temporada en San Mamés. El defensor era, junto a Ernesto Valverde, el otro gran protagonista ante el Celta. Valverde se disculpó con Lekue por no haberlo alineado, privando así al futbolista de decir adiós sobre el terreno de juego delante de su afición: "El partido no estaba para hacer un cambio de ese tipo. Lo he pensado porque veía que Gorosabel estaba un poco cansado, pero he preferido refrescar la línea delantera. Sí que me da pena", admitió el técnico del Athletic.

Lekue se cuela en la historia del Athletic Club con más de 280 partidos oficiales y 3 títulos en su casillero

Lekue, de 33 años, acumula hasta ahora 282 partidos oficiales y es junto a Iñaki Williams uno de los dos futbolistas de la actual plantilla que ha ganado los tres últimos títulos del Athletic: la Copa del Rey de 2024 y las Supercopas 2014-15 y 2019-20.