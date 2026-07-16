Los dos finalistas del Mundial que seducen: 'Cuti' Romero aprieta y Laporte se ofrece

El FC Barcelona incorpora a ambos futbolistas a sus futuribles de mercado por ofrecimientos y presiones de los propios interesados; la llegada de un central está supeditada a la salida de algún defensor; la prioridad sigue siendo Julián Álvarez y asegurar la continuidad de Joao Cancelo

El FC Barcelona tiene ya cerrados los fichajes de Anthony Gordon y Karim Adeyemi, mantiene su fuerte apuesta por Julián Álvarez, quiere atar a Joao Cancelo y tampoco cierra puertas a la llegada de algún fichaje más que pueda ponerse a tiro en el mercado.

En este sentido, hay dos finalistas del Mundial -sin contar con Julián-, que se han puesto en la órbita azulgrana por ofrecimientos y presiones de sus representantes. Son dos centrales, titulares ambos en sus clubes y en selecciones, que jugarán el próximo domingo la final de la Copa del Mundo.

Los nombres en cuestión son Cristian 'Cuti' Romero, líder de la selección argentina, y Aymeric Laporte, pieza fundamental de la zaga española junto a Pau Cubarsí. Ambos figuran entre las alternativas que maneja el Barça para apuntalar el eje de la zaga si se produce alguna salida en defensa. Ahora bien, representan operaciones muy distintas tanto por su situación contractual con sus respectivos clubes de procedencia como por la fórmula que podría hacer viable su llegada.

El 'Cuti' Romero quiere dejar la Premier y prioriza vestir de azulgrana

El nombre que más fuerza ha cobrado en las últimas horas es el del 'Cuti' Romero. El internacional argentino está decidido a poner punto final a su etapa en el Tottenham después de una temporada complicada en la Premier League y ya ha trasladado a su entorno su deseo de cambiar de aires.

El conjunto londinense sigue tasando al central en unos 50 millones de euros, una cifra que hoy por hoy resulta inasumible para el Barcelona. Sin embargo, estas altas pretensiones podrían variar en las próximas semanas.

El defensor estaría dispuesto a presionar para abandonar el Tottenham mediante una cesión con opción de compra, una fórmula mucho más asumible para las limitaciones económicas del conjunto azulgrana. Precisamente, esa posibilidad también ha despertado el interés del Inter de Milán y del Atlético de Madrid, aunque el futbolista tendría como prioridad recalar en el Camp Nou si finalmente se abre esa vía.

En lo deportivo, la situación también favorece su salida. El Tottenham ha reforzado su defensa con las incorporaciones de Jan Paul Van Hecke y Marcos Senesi y cuenta con un importante excedente de centrales, por lo que no descarta desprenderse de alguno de ellos si llega una propuesta satisfactoria.

Laporte vuelve a escena

El otro nombre propio es el de Aymeric Laporte. Según informa Mundo Deportivo, el internacional español fue ofrecido al FC Barcelona hace unas semanas, reactivando una posibilidad que ya estuvo sobre la mesa en anteriores mercados.

El central del Athletic Club está completando un Mundial sobresaliente formando una sólida pareja con Pau Cubarsí y su experiencia, liderazgo y salida de balón encajan perfectamente en el perfil que gusta tanto a Deco como a Hansi Flick.

A sus 32 años, Laporte regresó el pasado verano al Athletic procedente del Al-Nassr, en una operación cifrada en diez millones de euros. Su contrato con el conjunto bilbaíno se alarga hasta junio de 2028.

La incorporación, no obstante, resulta muy complicada. Además de su elevada ficha, las relaciones institucionales entre Athletic y Barcelona atraviesan uno de sus momentos más delicados después de los episodios vividos en los últimos mercados con Nico Williams, por lo que en San Mamés no se prevé ningún tipo de facilidad para negociar una posible salida.

El Barça solo actuará si libera espacio

Pese a que ambos nombres gustan en los despachos del Spotify Camp Nou, la realidad es que el Barcelona no contempla incorporar un central mientras no se produzca alguna salida en la actual plantilla.

Hansi Flick está satisfecho con el rendimiento ofrecido por Pau Cubarsí, Ronald Araújo, Andreas Christensen, Gerard Martín y Eric García, mientras que tiene muy en mente que Jules Koundé también puede actuar en el eje de la defensa cuando las circunstancias lo requieran.

Por ello, cualquier movimiento dependerá de que algún defensa abandone el club durante este mercado. Sin esa venta previa, la inversión seguirá destinada prioritariamente al ataque. Aun así, el club no pierde de vista las oportunidades que puedan surgir. El 'Cuti' representa una opción muy atractiva si finalmente consigue desbloquear una cesión desde el Tottenham, mientras que Laporte aporta un perfil contrastado, zurdo y con enorme experiencia en la élite europea. En definitiva, dos finalistas del Mundial que, por caminos muy distintos, se han instalado en la agenda del Barcelona este mercado estival.