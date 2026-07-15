El Barça estalla con Frenkie de Jong: silencio, ocultismo y un Mundial que puede costarle la temporada

El FC Barcelona todavía no ha emitido un parte médico sobre el centrocampista neerlandés, que adelantó su regreso para someterse a pruebas en la rodilla derecha antes de marcharse de vacaciones; el pesimismo crece a la par que aumenta el malestar por la gestión de su lesión por parte de Ronald Koeman y la selección de Países Bajos

Se avecina conflicto diplomático alrededor de la figura de Frenkie de Jong en el FC Barcelona. El internacional neerlandés amenaza con convertirse en el primer gran problema del FC Barcelona antes incluso de que arranque la pretemporada de Hansi Flick. El jugador barcelonista acudió a la Ciudad Deportiva Joan Gamper para someterse a diversas pruebas médicas en su rodilla derecha y, sin embargo, el club ha optado por guardar un absoluto silencio sobre el alcance de la lesión.

A día de hoy, el Barcelona no ha publicado ningún comunicado médico sobre el estado del centrocampista. Ese mutismo no ha hecho más que disparar la preocupación. El futbolista se ha marchado de vacaciones y el club se limita a señalar que está disfrutando de su merecido descanso tras el Mundial sin entrar a valorar el alcance de una hipotética lesión ni señalar a nadie.

Sin embargo, diferentes informaciones apuntan a que la dolencia podría ser mucho más importante de lo que inicialmente se pensaba y que su regreso a los terrenos de juego podría retrasarse varios meses si finalmente se confirma la gravedad de la lesión.

Un silencio que alimenta todas las dudas

La ausencia de información oficial ha llamado especialmente la atención. El club sí confirmó que Frenkie pasó revisión médica antes de iniciar sus vacaciones, pero no ha querido ofrecer detalles sobre el diagnóstico. La explicación es sencilla: para hacerlo necesita la autorización expresa del jugador.

Esa decisión ha provocado todavía más incertidumbre alrededor de uno de los futbolistas más controvertidos de la actual plantilla al que siempre han perseguido sombras y luces en sus siete años como barcelonista. Ahora, a punto de iniciar su octava temporada como blaugrana, todo apunta a que el jugador estará varios meses alejado de los terrenos de juego.

Las informaciones publicadas en las últimas horas apuntan a una posible afectación ligamentosa en la rodilla derecha. Matteo Moretto incluso cifra el periodo de baja en un cuatrimestre.

De confirmarse oficialmente, supondría un serio contratiempo para el Barcelona en el inicio del curso ya que el futbolista no estaría disponible hasta mediados de noviembre. Por el momento, ni el club ni el entorno del futbolista confirman tales extremos.

Países Bajos, en el punto de mira

Si finalmente la lesión resulta tan importante como apuntan distintas informaciones, inevitablemente todas las miradas se dirigirán hacia la gestión de su participación en el Mundial por parte de Países Bajos y las decisiones tomadas por el seleccionador Ronald Koeman.

Se vio durante el torneo que Frenkie no jugó en plenitud física. El centrocampista apareció en varias ocasiones con un aparatoso vendaje en la rodilla derecha e incluso se le vio aplicándose hielo tras algunos encuentros. El propio futbolista reconoció entonces que arrastraba molestias. Aquellas declaraciones parecían restar importancia al problema, pero ahora adquieren una dimensión completamente distinta.

¿Se asumió un riesgo excesivo?

En el Barcelona existe una indignación creciente por cómo se gestionó la situación física del futbolista en la gran cita internacional. Si finalmente se confirma una lesión importante, resultará inevitable preguntarse si el riesgo asumido fue demasiado elevado. También queda por aclarar hasta qué punto el propio jugador decidió forzar y seguir compitiendo pese a las molestias.

Muchos futbolistas están dispuestos a asumir riesgos cuando representan a su selección en un gran torneo, pero si ese esfuerzo termina comprometiendo varios meses de competición con su club, el club tiene mucho que decir al respecto. Por ahora no hay confirmación oficial sobre cómo evolucionó exactamente la lesión ni sobre las decisiones médicas adoptadas durante el Mundial.

El Barça espera respuestas

Hansi Flick podría perder a uno de los futbolistas llamados a mandar en el centro del campo azulgrana. Frenkie sigue siendo una pieza fundamental del proyecto y una ausencia prolongada obligaría a replantear la planificación deportiva en una posición donde el neerlandés aporta salida de balón, liderazgo y equilibrio.

El mercado todavía está abierto y cualquier cambio importante en el diagnóstico podría condicionar también los fichajes del Barcelona antes del cierre del mercado. Ahora, todas las miradas están puestas en las pruebas médicas y en un comunicado oficial que no termina de emitirse.