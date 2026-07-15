Adeyemi ya está en Barcelona para convertirse en azulgrana

El extremo aterriza en la Ciudad Condal y está previsto que este jueves pase el reconocimiento médico y el viernes complete su primer entrenamiento a las órdenes de Hansi Flick

Tal y como estaba previsto, Karim Adeyemi ya está en Barcelona. El extremo ha llegado en la tarde de este miércoles a la Ciudad Condal para que este jueves pase los preceptivos reconocimientos médicos antes de estampar su firmar con el FC Barcelona con el que se comprometerá por cinco temporadas.

El extremo ha viajado desde Alemania hasta el aeropuerto de El Prat donde era recibido por personal del FC Barcelona. El segundo fichaje del equipo azulgrana para esta temporada, tras el del inglés Anthony Gordon, podría incluso ponerse a las órdenes de Hansi Flick en el entrenamiento del próximo viernes.

Karim Adeyemi, una petición de Hansi Flick que lo hizo debutar con la selección de Alemania

La llegada de Adeyemi, captada en un vídeo por el periodista @victor_nahe, es una petición personal del entrenador del Barcelona que conoce a la perfección las cualidades del extremo, con el que coincidió en la selección de Alemania y al que hizo debutar con tan solo 19 años. Velocidad y uno para uno para potenciar el cuadro azulgrana con vistas al próximo curso.

La presentación de Adeyemi, de 24 años y 1,80 metros, ya está prevista para la semana que viene, dado que Joan Laporta, presidente del FC Barcelona, se encuentra estos días en Estados Unidos presenciando el Mundial y no está previsto que regrese hasta que se celebre la final de un campeonato en el que estará España con una amplia representación de futbolistas del cuadro culé.

La cifras del fichaje de Adeyemi por el Barcelona

El FC Barcelona pagará 22 millones de euros fijos más 7 en variables al Borussia Dortmund por la contratación de Adeyemi . Además la entidad alemana se ha reservado un 20% de una futura venta. El extremo firmará por cinco temporadas con el equipo del Camp Nou, es decir hasta junio de 2031.

Se da la circunstancia que los dos fichajes realizados hasta el momento por el Barcelona llegan para reforzar los extremos. El primero fue el de Anthony Gordon, aún en el Mundial con la selección de Inglaterra. En este caso la inversión fue mayor, puesto que el club catalán pagó 70 millones de euros más 10 en variables al Newcastle por el futbolista.

Jornada de doble sesión de entrenamiento para el Barcelona

A la espera de que Adeyemi pueda unirse a los entrenamientos del Barcelona el viernes, el equipo adiestrado por Hansi Flick vive este miércoles su segunda jornada de pretemporada, tercera si se cuentan los reconocimientos médicos del lunes. Además en esta ocasión es doble sesión de entrenamientos. Tras el trabajo matutino en la Ciudad Deportiva, el equipo azulgrana nuevamente se ejercitará por la tarde.

Lógicamente estos primeros días son numerosas las bajas del equipo ante el elevado número de mundialistas del equipo. De momento del primer equipo están Ter Stegen, Szczesny, Balde, Christensen, Casadó, Gerard Martín, Marc Bernal, Héctor Fort y Roony Bardghji. Estos futbolistas se entrenan a las órdenes de Hansi Flick junto con futbolistas de la cantera culé, tanto del Barça Atlètic como del Juvenil.