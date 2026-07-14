El inminente viaje de Adeyemi hacia Barcelona

El extremo alemán viajará este miércoles hacia la Ciudad Condal con la idea de pasar el reconocimiento médico el jueves y ponerse a las órdenes de Flick el viernes

La llegada de Karim Adeyemi al FC Barcelona, tras las últimas negociaciones, es ya cuestión de un trámite para que Hansi Flick tenga a su disposición a un nuevo refuerzo. Tanto es así que está previsto que en las próximas horas se precipiten los acontecimientos y pronto pueda enfundarse la equipación de entrenamiento y trabajar con su nuevo club.

Está previsto que Adeyemi pase este jueves las pruebas médicas pertinentes para que estampe su firma con el club azulgrana de manera definitiva. Incluso el alemán viajará este miércoles hasta Barcelona para ya amanecer en la siguiente jornada en la Ciudad Condal. Pasos previos al primer entrenamiento.

Adeyemi firmará por cinco temporada con el FC Barcelona

Todo ello, si no hay contratiempo de por medio, supondrá que Adeyemi se puede poner a las órdenes de Flick el próximo viernes, según EFE. El acuerdo es que el extremo se comprometa con el Barcelona hasta el verano de 2031.

Un fichaje que llega, entre otras cuestiones, por la petición de Flick que quería al extremo que conocía a la perfección de la selección de Alemania. El técnico valora las cualidades del jugador y la velocidad que le puede aportar por la banda.

La presentación de Adeyemi debería esperar aún por el viaje de Laporta

Para lo que aún habría que esperar es para la presentación oficial de Adeyemi, dado que Joan Laporta, presidente del FC Barcelona, se encuentra estos días en Estados Unidos para asistir a los partidos definitivos de la Copa del Mundo. El máximo mandatario, por ejemplo, estará presente este martes en Dallas para presenciar las semifinales que enfrentan a la selección española con la francesa. Es probable que Laporte alargue su viaje hasta la final del Mundial.

Hay que recordar que el acuerdo para el fichaje de Adeyemi se cerró en unos 22 millones de euros más siete más en variables y el Borussia Dortmund se ha reservado un 20% de una futura venta. El jugador alemán, de 24 años y 1,80 metros, firmará por cinco temporadas con el FC Barcelona.

Adeyemi, segundo fichaje del FC Barcelona tras el de Anthony Gordon

Se trata del segundo fichaje del equipo azulgrana en este verano, después del de Anthony Gordon, quien aterrizó en el FC Barcelona procedente del Newcastle, a cambio de 70 millones de euros más 10 en variables. El inglés, aún en las semifinales del Mundial, tardará aún algunas semanas en ponerse a las órdenes de Flick, ya que una vez que termine en la Copa del Mundo debe disfrutar de las tres semanas de vacaciones obligatorias.

De esta forma los primeros movimientos del Barcelona en el mercado de fichajes han apuntado a la parcela ofensiva de las bandas. Una zona del campo que quiere potenciar y en la que introduce velocidad extra y uno contra uno con los dos fichajes que ha firmado hasta el momento. Quedaría por cerrar la contratación del delantero, posición para la que Julián Álvarez sigue siendo el preferido, así como la llegada de un central para la zaga.