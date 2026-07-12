El nuevo peso de Flick en la planificación del Barcelona

El entrenador alemán fue quien solicitó la incorporación de los jugadores Anthony Gordon, Karim Adeyemi así como de Yann-Benjamin Kugel, preparador físico

Hansi Flick arrancará este lunes la que será su tercera pretemporada en el FC Barcelona. Lo hace después de dos títulos de LALIGA y con la Champions League como gran reto. Todo en un verano en el que el alemán también ha tenido una voz de más peso en algunas de las decisiones para la configuración de la plantilla. La figura del técnico, renovado hace dos meses hasta junio de 2028, es muy valorada en la entidad azulgrana.

Tanto como que Flick ha marcado el paso en los fichajes del Barcelona con tres peticiones prácticamente cumplidas. Según Marca, ha sido el entrenador alemán el que ha pedido las incorporaciones de Gordon, Adeyemi y Kugel. Tres movimientos que demuestran la influencia del técnico en la construcción del equipo, no sólo en el terreno de juego.

Los deseos de Flick con Anthony Gordon y Karim Adeyemi

La llegada de Anthony Gordon, una importante apuesta del Barcelona, fue un deseo de Flick que prefirió al que fuera futbolista del Newcastle antes que la continuidad de Marcus Rashford, al que ya tuvo a sus órdenes el pasado curso como cedido procedente del Manchester United. La llegada de Gordon ha supuesto un desembolso de 70 millones de euros más 10 en variables.

También ha sido clave Flick para que el Barcelona se haya decantado por Karim Adeyemi, quien en la próximas horas se puede convertir en nuevo jugador culé. Una nueva apuesta del entrenador por la velocidad para los costados, por un futbolista que conoce a la perfección de su paso por su etapa en la selección de Alemania.

La apuesta de Flick por Yann-Benjamin Kug para la preparación física del Barcelona

La tercera petición de Flick ha sido Yann-Benjamin Kugel, máximo responsable de la parcela física en el Barcelona y que sustituye el trabajo que venía desarrollando Julio Tous. Aquí también el entrenador del equipo catalán ha tirado del conocimiento del preparador que estuvo con él en la selección de Alemania.

Movimientos que denotan el peso que ha ido adquiriendo Flick en el Barcelona y que haya hecho que sus deseos hayan sido concedidos por Deco, señal de la sintonía que existe entre la dirección deportiva y el entrenador alemán. Todo con la mirada a que el objetivo de la Champions League pueda ser alcanzado este curso.

La diferencia con años anteriores en el Barcelona

Los fichajes en otros mercados anteriores, ya con Flick en el banquillo del Barcelona, no tuvieron que ver tanto con los deseos del alemán, sino por apuestas de la dirección deportiva o de oportunidades. Así llegaron futbolistas como Dani Olmo, Joan García, Marcus Rashford, Rooney o hasta más recientemente Joao Cancelo.

Habrá que ver en el resto del mercado de verano si sigue apareciendo el peso de Flick. De momento el Barcelona tiene deberes por delante, como el regreso de Joao Cancelo, la apuesta por Julián Álvarez para la delantera pese a las dificultades que entraña ante la negativa del Atlético de Madrid, o el refuerzo de la parcela defensiva.