El PSG se adelanta por Ferran Torres y ya hay negociación

El FC Barcelona tiene a la vista una importante venta, con el interés del París Saint-Germain por el fichaje del delantero de la Selección española, que da el visto bueno a competir en París

Ferrán Torres está concentrado con la Selección española, que ya está en las semifinales del Mundial 2026, para conquistar la segunda estrella, pero también está muy pendiente de su futuro de clubes, con un giro radical en los últimos días y horas. Justo el día en el que la Selección se enfrentaba a Bélgica para pelear por una plaza en la semifinal, salía a la luz el interés de grandes clubes como el Arsenal, el Manchester United y el PSG por el delantero del FC Barcelona.

Ahora, la información completa va saliendo a la luz y es el conjunto parisino el que coge más fuerza en la carrera por el fichaje del 'tiburón', a pesar de que tiene un equipo con mucho peligro al ataque. Sin embargo, Luis Enrique quiete tener a Ferrán Torres bajo sus órdenes y ya inicia las negociaciones con el conjunto catalán.

El PSG empieza las negociaciones con Ferrán Torres para su fichaje, muy conveniente para el Barça

El delantero valenciano iba a ser clave en el Barça esta próxima temporada, en la que tomaría el rol de delantero titular tras la marcha de Robert Lewandowski. Sin embargo, ha habido un giro en su futuro en las últimas horas. El Barcelona no lo considera intocable e iba a escuchar diferentes ofertas por su traspaso, y es el París Saint-Germain el que toma la delantera en esta puja.

Poco a poco empieza a trascender más información sobre el futuro del delantero de la Selección española, y lo que parecía un interés 'común' del PSG se ha convertido en un acuerdo que cada vez toma más forma, por el que el club parisino quiere firmar al español una vez finalice el Mundial. El único inconveniente que tenía el Barça para la salida de Torres, que le va a dejar millones, eran las ganas del valenciano de continuar el equipo. Sin embargo, le convence la oferta para competir en el Parque de los Príncipes y ve bien este traspaso.

Luis Enrique, clave en el interés del PSG por Ferrán Torres

A pesar de tener un ataque completísimo, con jugadores como Barcola como suplentes, Luis Enrique puso sobre la mesa el nombre de Ferrán Torres para reforzar el banquillo, siendo impensable que el jugador español pueda desplazar al tridente de éxito en París, formado por Doué, Dembélé y Kvaratskhelia. Sin embargo, aunque su rol no sería principal, Ferrán está en negociaciones con el PSG a pesar de que aún le queda un año de contrato con el Barça, a quiénes les viene muy bien su venta antes que dejarle salir como agente libre.

El Barcelona pule los detalles para la llegada de Adeyemi

La venta de Ferrán Torres, que se haría por unos 40 o 50 millones de euros, va a ingresar un dinero muy importante en el equipo, que tiene que invertir para completar el fichaje de Adeyemi. El club azulgrana ya tiene el 'sí' del jugador alemán y ahora también un acuerdo verbal con el Borussia Dortmund, a la espera de resolver el valor económico de esta operación.