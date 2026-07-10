El Barça alcanza un acuerdo verbal con el Dortmund para el traspaso de Adeyemi

La operación aún no es oficial, pero se cerrará en una venta por 22 millones de euros fijos más siete en variables, según ha adelantado Fabrizio Romano; ha prevalecido la voluntad del extremo alemán y el hecho de que entrase en su último año de contrato; firmará por cinco temporadas, hasta 2031

El FC Barcelona ha alcanzado un acuerdo verbal con el Dortmund para el traspaso de Adeyemi.Imago

El FC Barcelona ya ha encarrilado por la vía rápida uno de los fichajes que perseguía para reforzar su ataque. El conjunto azulgrana ha alcanzado un acuerdo verbal con el Borussia Dortmund para el traspaso de Karim Adeyemi, aunque la operación todavía no está completamente cerrada y falta completar toda la documentación y la firma de los contratos antes de poder anunciarla oficialmente.

La información ha sido adelantada por Fabrizio Romano, periodista especializado en mercado, que dio por cerrado el acuerdo entre ambos clubes. Sin embargo, desde el entorno del Barcelona matizan que el pacto es, por ahora, tan solo de palabra y que aún restan varios trámites burocráticos para que el fichaje pueda considerarse definitivo.

22 millones más variables

Según la la información de Romano, el Barcelona abonará finalmente 22 millones de euros fijos al Borussia Dortmund, una cantidad a la que podrían sumarse otros siete millones en variables ligadas tanto al rendimiento del futbolista como a los éxitos deportivos del conjunto azulgrana.

La oferta supone una mejora respecto a la primera propuesta presentada por el club catalán. Inicialmente, Deco puso sobre la mesa 20 millones de euros y diferentes fórmulas para abaratar la operación, una cifra que fue rechazada por el Dortmund al considerarla insuficiente.

Finalmente, las conversaciones han avanzado con rapidez hasta desembocar en este principio de acuerdo que deja el fichaje muy cerca de ser realidad.

Ahora bien, todas las partes insisten en que todavía no puede darse nada por cerrado hasta que se formalicen los documentos y se firmen los contratos correspondientes.

Adeyemi solo quería vestir de azulgrana

Uno de los factores determinantes en esta negociación ha sido la voluntad del propio futbolista. Karim Adeyemi tenía claro que quería iniciar una nueva etapa lejos de la Bundesliga y el Barcelona aparecía como su prioridad absoluta.

El delantero ha rechazado estos últimos meses las propuestas de renovación que le presentó el club germano, consciente de que su contrato expiraba en junio de 2027.

Ante el riesgo de perder al internacional alemán sin recibir compensación económica dentro de un año, el Dortmund ha optado por abrir una vía al entendimiento, sosteniendo su puerta entreabierta para un traspaso este verano.

La intención del Barça siempre fue aprovechar esta circunstancia para rebajar las pretensiones económicas de un Borussia que, hace apenas unas semanas, valoraba al atacante en torno a los 40 millones de euros.

Flick tendrá el extremo que buscaba

Si no surge ningún contratiempo en las próximas horas, Hansi Flick contará con uno de los refuerzos que había solicitado para potenciar el juego por las bandas.

Adeyemi, de 24 años, está en uno de los mejores momentos de su carrera. Evidentemente, poco tiene que demostrar a estas alturas en la Bundesliga, donde se ha destacado por su velocidad, su capacidad para romper espacios y una gran versatilidad ofensiva. Puede actuar en cualquiera de los extremos y también en posiciones más centradas del ataque.

Flick conoce perfectamente al futbolista. Fue precisamente el técnico alemán quien le hizo debutar con la selección absoluta de Alemania en 2021, una confianza que ahora podrá volver a depositar sobre él en el verde del Camp Nou.

Sin experimentos: una vinculación larga

La dirección deportiva azulgrana parece que se ha cansado de rellenar ese hueco con jugadores de corto o medio plazo como Joao Félix o el propio Marcus Rashford, que tan buen rendimiento ha dado, por cierto.

En el caso de Adeyemi, firmaría un contrato para las próximas cinco temporadas, hasta junio de 2031, una vez se complete toda la documentación pendiente.

El Dortmund ya trabaja en su relevo

Mientras el Barcelona ultima los detalles del acuerdo, el Borussia Dortmund ya ha comenzado a preparar la sucesión de uno de sus futbolistas más desequilibrantes.

Según informa Sky Sports Alemania, el conjunto aurinegro ya mantiene conversaciones para incorporar un sustituto, consciente de que la salida de Adeyemi está muy avanzada pese a que todavía no exista una firma definitiva.

Las informaciones apuntan contactos con Said El Mala. El futbolista del Köln, de 19 años, estaría muy por la labor de recalar en el cuadro de Dortmund.

Así las cosas, la previsión es que, si no aparecen obstáculos de última hora en el intercambio de documentación, el extremo viajará la próxima semana a Barcelona para superar el reconocimiento médico, firmar su nuevo contrato e incorporarse cuanto antes a la pretemporada azulgrana.