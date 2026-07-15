Gavi y Fabián se acuerdan de Jesús Navas tras alcanzar la final del Mundial: "Representando"

Los dos futbolistas palaciegos de la Selección española quisieron acordarse de su excompañero, retirado a finales de 2024, y que ganó el Mundial en 2010, del que esperan tomar el relevo el próximo domingo

En 2010 fue Jesús Navas y en 2026 pueden ser Fabián Ruiz y Pablo Páez Gavira, conocido como Gavi, los que vuelvan a poner a Los Palacios y Villafranca en lo más alto del mundo. Nadie olvida en la ciudad sevillana, ni en toda España, aquella jugada de España en Sudáfrica 2010 en la que el sevillista Jesús Navas arrancaba desde su campo por la banda derecha para lanzar la ocasión que acabaría en el inolvidable gol de Andrés Iniesta que nos daba el primer y hasta la fecha, único Mundial a España.

Y decimos hasta la fecha porque este domingo España jugará su segunda final de un Mundial, 16 años después pero con un denominador común en el vestuario nacional como es el producto 'made in' Los Palacios y Villafranca. Y en esta ocasión no con un jugador como en 2010, sino con dos, como son Fabián y Gavi.

Por todo ello, el centrocampista del Barcelona no se ha querido olvidar de su paisano Jesús Navas horas después de alcanzar la final del Mundial, y en sus redes sociales, junto a Fabián Ruiz, ha escrito lo siguiente:

"16 años después de @jnavas16 ahí estaremos @fabianruiz52 y yo representando a Los Palacios y Villafranca en la final del Mundial. De Andalucía a Nueva York, vamos a darlo todo por todos los que nos seguís desde casa y nos dais fuerza. #VamosEspaña", escribía el jugador del Barca en una publicación en su perfil de Instagram, acompañado de una fotografía tras el partido, en el vestuario, junto a Fabián.

Navas, Fabián y Gavi, juntos en los últimos títulos de España

En esta ocasión no estará Jesús Navas sobre el césped, pues se retiró a finales de 2024, hace algo más de año y medio, con 39 años, pero antes de hacerlo todavía tuvo tiempo de hacer historia con la Selección española junto a sus otros dos paisanos.

Fue en la edición de la Nations League de 2023, para la que Luis de la Fuente convocó a los tres jugadores de Los Palacios y Villafranca, Jesús Navas, Fabián Ruiz y Gavi, la cual acabarían ganando ante Croacia en los penaltis. Poco después, el pueblo sevillano recibió a sus tres campeones por todo lo alto, con todos los vecinos en la calle en una auténtica fiesta que acabó con los tres futbolistas recibiendo su peso en tomates, el 'bombón colorado' y productor por excelencia palaciego.

Un año más tarde, tanto Jesús Navas como Fabián Ruiz volverían a ganar con España en esta ocasión la Eurocopa 2024, cita que Gavi se perdió por una grave lesión de ligamentos meses antes con el Barcelona, aunque estuvo presente en la final para apoyar tanto a sus dos paisanos como a todo el equipo, así como en la celebración posterior por la calles de Madrid.

Ahora, dos años después de esa Eurocopa y 16 del Mundial, Fabián y Gavi pueden llevar de nuevo a Los Palacios y Villafranca a convertirse posiblemente en la cuna más exitosa del fútbol español.