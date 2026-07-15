El amor azulgrana de Lewandowski: "﻿No quería jugar en otro equipo de Europa que no fuera el Barcelona"

El delantero polaco, ya jugador del Chicago Fire FC, se ha referido a su salida de la entidad culé y la razón de la elección de su nuevo destino

Robert Lewandowski, ahora futbolista del Chicago Fire FC, se ha referido a su salida del FC Barcelona y ha demostrado lo que le ha calado el equipo azulgrana en el que vivió cuatro temporadas. "No quería jugar en otro equipo de Europa que no fuera el Barça. No me lo podía imaginar", ha asegurado el polaco.

Unas palabras que pronunció durante su presentación como nuevo jugador del Chicago Fire FC. "Fue una decisión difícil para mí y mi familia, pero estoy muy contento de unirme al equipo. Busco ganar títulos en este nuevo paso en mi carrera y en mi vida", ha añadido el polaco sobre el movimiento de salida del club catalán.

Lewandowski y su nueva etapa en Estados Unidos "muy diferente" a la vivida en Barcelona

Lewandowski ha reconocido que ahora se tendrá que adaptar a una nueva vida tanto él como su familia en Estados Unidos. "La vida en Barcelona era diferente, pero estábamos esperando para esto, necesitamos tiempo para adaptarnos, estoy contento y listo para jugar en Chicago y listo para esta nueva experiencia. Espero que al final de temporada podamos disfrutar algo, creo que este club tiene muy buen futuro y estoy aquí para ayudar al equipo", ha indicado.

El delantero polaco podría debutar este jueves 16 de julio en el Soldier Field de Chicago ante los Vancouver Whitecaps de su ex compañero Thomas Müller, con quien compartió varias temporadas en el Bayern de Múnich. "Tenemos que trabajar duro, mi objetivo es ganar títulos, marcar goles, hacer un buen trabajo en el campo, y también fuera. He entrenado individualmente solo, pero no es lo mismo que con el equipo", ha indicado sobre la nueva etapa que arranca.

La huella de Lewandowski en sus cuatro temporadas en el FC Barcelona

La salida de Lewandowski del FC Barcelona supuso el adiós de un futbolista que ha dejado huella en el club catalán durante las cuatro temporadas en las que estuvo. Para empezar su palmarés fue más que interesante. Fueron tres títulos de LaLiga, una Copa del Rey y tres Supercopas de España. Todo pese a que algunas momentos se vivieron cambios en el banquillo del cuadro catalán.

También a nivel individual ha dejado unos registros que hablan del calado del delantero. Lewandowski, que llegó al FC Barcelona en el verano de 2022 procedente del Bayern Munich a cambio de un pago de 45 millones de euros, ha marcado un total de 119 goles, más 24 asistencias, en los 191 partidos oficiales que ha disputado. Registros que hablan de la dimensión del atacante.

Su salida en el Barcelona aún no se ha repuesto y es uno de los asuntos capitales que tiene sobre la mesa la dirección deportiva del equipo catalán. El elegido es Julián Álvarez, aunque la negativa del Atlético de Madrid a vender al argentino está complicando la llegada de ese 'nueve' necesario para un equipo que quiere dar un paso más allá esta temporada y asaltar la Champions League de la mano de Hansi Flick.