Lewandowski cierra el acuerdo con Chicago Fire: detalles de la oferta y el contrato

El polaco apuesta por Chicago Fire tras dejar el Barcelona y se prepara para iniciar su último gran reto en la MLS, convencido por el proyecto y una oferta que le abre la puerta a cerrar su carrera lejos de Europa. Con ello, el delantero cuenta ya con fechas claves para su estreno

Lewandowski ha decidido definitivamente su nuevo equipo: Chicago Fire. El delantero polaco, tras su salida del Barcelona, ha alcanzado un acuerdo para convertirse en jugador del equipo de la MLS a partiro de la próxima temporadas. Tras llevar a cabo diferentes conversaciones y negociaciones, al futbolista de 37 años le ha convencido el proyecto, de dos años, para dejar atrás definitivamente Europa.

Tras pasar por el Borussia Dortmund, Bayern de Múnich y Barcelona, Lewandowski da el salto definitivo hacia una liga como la MLS, alejada del foco mediático que puede tener en Europa pero con estrellas de alto nivel, sobre todo Leo Messi. El delantero polaco se encontrará en su segundo partido con el futbolista de Inter Miami, además de otros rivales que ha tenido a lo largo de su carrera como Rodrigo de Paul, ex del Atlético de Madrid.

En Chicago Fire se muestran firmes con Lewandowski: "Es muy buena oportunidad para él"

A Lewandowski le ha convencido finalmente la oferta que le puso encima de la mesa Chicago Fire. Gregg Berhalter, técnico del club de la MLS, dio detalles en este mes de junio sobre la posible llegada del polaco: "Tiene todas las oportunidades para convertirse en una gran estrella en América. Este país está preparado para él. Ha tenido una carrera brillante, y este podría ser el próximo reto en su increíble trayectoria".

De esta manera, el entrenador de la MLS siguió explicando que "Lewandowski tiene muchas opciones, pero queremos demostrarle que Chicago es una muy buena oportunidad para él. Le mostramos nuestro proyecto y nuestros planes: queremos ser un club de clase mundial. Hablamos sobre su posición y cómo podría ayudar al equipo a ganar el campeonato".

Lewandowski prepara una llegada histórica a la MLS

En este sentido, el periodista especializado en el mercado de fichajes, Fabrizio Romano, ha informado que Lewandowski ha acordado firmar su fichaje por Chicago Fire, un club y una ciudad que visitó en las últimas semanas. Por ello, se espera que mañana lunes se haga oficial su llegada al equipo de la MLS, siendo una de las grandes incorporaciones del verano en Estados Unidos, sumando una estrella más a la competición.

A sus 37 años, Lewandowski decidió no seguir en el Barcelona, ya que acababa contrato a final de temporada. El delantero polaco, tras cuatro temporadas, puso punto final a su campaña en el equipo azulgrana tras lograr este curso la Supercopa de España y LaLiga EA Sports, siendo importante con sus 19 goles entre todas las competiciones. No obstante, su futuro se encontraba lejos de la Ciudad Condal, incluso de Europa.

Lewandowski elige Estados Unidos para su próximo destino en su carrera

Más allá de las palabras del entrenador del Chicago Fire, Robert Lewandowski ha tenido muy en cuenta la oferta que presentó el equipo de la MLS sobre la mesa. Desde Estados Unidos presentaron una propuesta de dos temporadas, dónde el delantero internacional con Polonia cobrará en torno a los 20 millones de dolares anuales. Sin embargo, en Arabia Saudí alcanzaron incluso cifras más altas pero la decisión final del jugador ha sido clave.

Todo parece indicar que Lewandowski acabará su carrera en Estados Unidos, ya que acabará con 39 años, a priori, su contrato en la MLS, a expensas de lo que pueda pasar más allá de cumplir el mismo. Sin embargo, el cambio es total en un jugador que ha estado en los últimos 15 años en la máxima élite del fútbol de Europa, defendiendo las camisetas del Borussia Dortmund, Bayern de Múnich y Barcelona, diciendo adiós en mayo.

En este sentido, el debut de Lewandowski con Chicago Fire apunta a ser el próximo 17 de julio ante Vancouver Whitecaps. Sin embargo, el plato fuerte será el día 23 del mismo mes, ya que se enfrentará a Inter Miami, con el encuentro contra Leo Messi, que podría ser baja dependiendo de la trayectoria de Argentina en el presente Mundial 2026. Tras ello, al polaco le esperan rivales como New York City o Charlotte, entre otros.