Gregg Berhalter, técnico de Chicago Fire confirma el intéres en Lewandowski: "Le mostramos nuestro proyecto y nuestros planes"

Gregg Berhalter no esconde su ambición por el fichaje de Lewandowski, asegurando que el polaco "tiene todas las oportunidades para convertirse en una gran estrella en América" y confía en que su llegada pueda transformar al club en un candidato real al campeonato de la MLS.

El futuro de Lewandowski sigue siendo una incógnita a día de hoy. El delantero polaco anunció en el pasado mes de mayo que abandonaba el Barcelona, pero la decisión sobre su próximo destino todavía no se ha hecho oficial. Sin embargo, hay un equipo que ha estado llamando a la puerta del jugador de 37 años como es el Chicago Fire. Su entrenador, Gregg Berhalter, ha hablado sobre su posible llegada a la MLS.

En este sentido, el técnico estadounidense reconoció que Lewandowski "tiene muchas opciones", refiriéndose a las alternativas y a los intereses que pueda recibir el polaco de diferentes equipos. Pese a sus 37 años (en agosto cumple 38), el delantero ha estado encima de la mesa de clubes como el Milan, que va a firmar a Rúben Amorin tras la salida confirmada de Massimiliano Allegri.

Lewandowski busca nuevo destino: tras Barça y Bundesliga, el ’9’ polaco apunta a la MLS

Robert Lewandowski afronta su siguiente destino en su carrera, el cuarto tras cumplir la etapa en la Bundesliga vistiendo las camisetas del Borussia Dortmund y del Bayern de Múnich. Además, sus cuatro temporadas en el Barcelona lo han dejado como uno de los mejores '9' que han pisado el Camp Nou en los últimos años, seguido de otros como Luis Suárez. Sin embargo, el polaco debe tomar una decisión en las próximas semanas.

Además, Robert Lewandowski no pudo clasificar a Polonia al Mundial 2026, ya que cayó derrotado en el partido decisivo ante Suecia 3-2. Por ello, el ex ya del Barcelona afronta un verano de desconexión pero con el foco puesto en su próximo destino, que podría estar en la MLS, dónde se enfrentaría a jugadores como Leo Messi, el propio Luis Suárez, o incluso con Griezmann, que firmó su fichaje por los Orlando City.

Desde Chicago Fire lo tienen claro: "Este podría ser el próximo reto de Lewandowski"

De esta manera, Gregg Berhalter, en una entrevista al periodista polaco Mateusz Skwierawski, habló de sus sensaciones con el posible fichaje de Lewandowski, apuntando que el delantero "tiene todas las oportunidades para convertirse en una gran estrella en América. Este país está preparado para él. Ha tenido una carrera brillante, y este podría ser el próximo reto en su increíble trayectoria".

Además, el técnico del Chicago Fire no tiene dudas en lo que le puedan ofrecer a Lewandowski, consciente de las oportunidades que tiene la ciudad: "Creo que lo más importante es que le mostramos lo que podemos ofrecerle en Chicago. Es una ciudad hermosa. Estoy seguro de que Lewandowski tiene muchas opciones, pero queremos demostrarle que Chicago es una muy buena oportunidad para él".

Gregg Berhalter: "Hablamos con Lewandowski sobre su posición y cómo podría ayudar al equipo"

Por otro lado, Gregg Berhalter ha confesado que habló con Lewandowski, con el que se reunieron en diciembre: "Le mostramos nuestro proyecto y nuestros planes: queremos ser un club de clase mundial. Hablamos sobre su posición y cómo podría ayudar al equipo a ganar el campeonato". Actualmente, los Chicaco Fire son terceros en la clasificación con 26 puntos, por detrás del Inter Miami y del Nashville.

El entrenador de Chicago Fire fue más allá y habló de la oportunidad y mejoría que puede tener el equipo si se termina consumando el fichaje de Lewandowski: "Ahora somos un equipo con un ataque muy agresivo, tenemos el segundo o tercer mejor ataque de toda la liga, pero queremos ser el mejor. Creo que con Lewandowski podremos construir un equipo que realmente pueda luchar por el campeonato".