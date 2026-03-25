Con su salida del Atlético de Madrid rumbo al Orlando City, Griezmann alcanzará los 200 millones de euros generados en fichajes desde que fue traspasado por primera vez al conjunto rojiblanco

El Atlético de Madrid ya conoce que esta será la última temporada de Griezmann vistiendo la camiseta rojiblanca en el Metropolitano. Una vez finalice la campaña, el galo pondrá rumbo a la MLS para formar parte de las filas del Orlando City y seguir disfrutando del fútbol, pero en Estados Unidos. Este apunta a ser el último movimiento de Griezmann en su carera. A sus 35 años, la idea de colgar las botas empieza a rondar la cabeza del francés que muy probablemente lo haga en el equipo americano. Este, además de prometer ser el último fichaje de su carrera, también es el número 4 y el que muy probablemente lo coloquen el el umbral de los 200 millones de euros generados en traspasos.

El fichaje de Griezmann lo colocan en el umbral de los 200 millones de euros

Aunque aún se desconoce la cantidad económica en la que se cerrará el fichaje de Griezmann por el Orlando City, todo apunta a que se hará por una cifra simbólica, ya que así lo han acordado tanto el equipo estadounidense, Griezmann y el Atlético de Madrid. Este traspaso permitirá al francés colocarse en el umbral de los 200 millones de euros generados en traspasos tras una carrera desarrollada con plenitud en LaLiga. Sus comienzo en la Real Sociedad y su buen hacer lo colocaron en el objetivo del Atlético de Madrid que se hizo con los servicios del galo tras pagar 54 millones de euros en 2014.

El color rojiblanco le sentó de maravilla y, tras convertirse en el mejor jugador del Atlético de Madrid tras 5 temporadas, probó suerte en el Barcelona. Su traspaso se cerró en 120 millones de euros, una cifra que no justificó el rendimiento del futbolista que, tras no adaptarse al conjunto blaugrana, regresó al Atlético de Madrid por 22 millones de euros.

En total, Griezmann suma 196 millones de euros en traspasos, por lo que, si el Atlético de Madrid recibe 4 'kilos' por su marcha al Orlando City, el futbolista campeón del Mundo alcanzaría la simbólica cantidad de los 200 millones. El futbolista, actualmente, se coloca en el top 10 de jugadores que más dinero han movido en traspasos.

Griezmann accede al Olimpo del mundo del fútbol

Los 200 millones de euros bien los vale Griezmann, que ha dado la cara en todos aquello clubes en los que ha militado. El francés, además, se ha convertido en una de las figuras más influyentes del mundo del fútbol, ídolo de toda una generación y uno de los jugadores más querido en el Atlético de Madrid. Desde que arrancó su andadura en el fútbol profesional, Griezmann ha anotado, con los clubes en los que ha militado, un total de 298 goles en 792 partidos, a los que hay que sumarle 44 tantos con la Selección francesa, lo que lo catapultan al Olimpo del mundo del fútbol.