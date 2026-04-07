Fieles al plan de Jon Uriarte para el Athletic Club

Por ahora, son once los miembros de la anterior junta del Athletic Club que se mantienen en la nueva candidatura de los quince que la formaban cuando Jon Uriarte cesó en sus funciones el pasado domingo para convocar las elecciones del 8 de mayo

El Athletic Club, con la mira puesta en la siguiente temporada tras un curso para olvidar en San Mamés, se sumerge en un proceso electoral para elegir a la siguiente junta directiva que tomará las riendas del Athletic Club. De momento, la única candidatura es la de Jon Uriarte, anterior presidente del Athletic Club que cesó su cargo para poder presentarse a las elecciones en mayo. Conformando la nueva junta directiva, Jon Uriarte cuenta con sus hombres más fieles que confían ciegamente en el proyecto que el vasco está liderando para el Athletic Club.

Jon Uriarte confía en sus hombres para formar la presidencia del Athletic Club

Sin ir más lejos, Guillermo Ruiz-Longarte, tesorero la junta directiva saliente del Athletic Club, se ha unido a la candidatura de Jon Uriarte para su reelección como presidente de la entidad rojiblanca, según han confirmado desde las redes sociales de la candidatura del empresario bilbaíno. Con Ruiz-Longarte y el propio Uriarte son por ahora once los miembros de la anterior junta que se mantienen en la nueva candidatura de los quince que la formaban cuando cesó en sus funciones el pasado domingo para convocar las elecciones del 8 de mayo. Siguen también Nerea Ortiz y Jon Ruigómez (vicepresidentes primero y segundo), Jon Salinas y Xabi Álvarez (secretario y vicesecretario), Ibon Naberan (vicetesorero) y los vocales Roque Echániz, Laura Ruiz de Azua, Nacho Urigüen y Josetxu Urrutia.

En el otro lado de la balanza, la candidatura de Uriarte confirmó que "por motivos personales y profesionales" no van a formar parte de la plancha los anteriores vocales Garazi Unibaso, Gorka Cubes y Ainhoa Iza. De los quince que forman la actual comisión gestora solo queda por conocer la decisión de la vocal Goizalde Santamarina.

Validada la candidatura de Jon Uriarte en el Athletic Club

Jon Uriarte cesó el pasado 29 de marzo del cargo que ha ocupado los últimos cuatro años al iniciarse el proceso electoral y es el único socio que ha hecho pública por ahora su intención de concurrir a las elecciones. Hace una semana formalizó su candidatura y en apenas 48 horas logró el mínimo de 2.070 avales, un 5% de la masa social del Athletic derecho a voto, necesarios para validarla. El día 18 de abril a las 18.00 horas finaliza el plazo de para la presentación formal y completa de candidaturas que comienza el próximo jueves. El 23, a las 18.00 horas, la Junta Electoral proclamará las candidaturas válidas.