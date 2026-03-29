Jon Uriarte presenta su dimisión para volver a presentarse a las elecciones del Athletic Club

El presidente del Athletic Club cesa de sus cargos para poder presentarse a las elecciones el próximo 8 de mayo

Con el parón de selecciones y sin partidos a la vista, el Athletic Club aprovecha para poner en pie el nuevo proyecto que Jon Uriarte quiere llevar a cabo en el club bilbaíno. Para ello, el presidente del equipo vasco debe revalidar su candidatura, por lo que ha presentado su dimisión para poder volver a presentarse en mayo.

Jon Uriarte dimite para presentar su candidatura a presidente del Athletic Club

El Athletic Club celebrará las elecciones a la presidencia el 8 de mayo en el estadio de San Mamés. A falta de tres meses para finalizar su mandato, a finales de junio, Uriarte y la actual junta ha cesado de sus funciones el 29 de marzo, fecha en la que se constituye una comisión gestora que regirá el club hasta la fecha de los comicios. "Pensamos que esta fecha era la mejor de todas las posibles y la que mejor encajaba para el club por diversos motivos. Principalmente porque creemos que minimizamos la interferencia en el día a día y por otro lado porque da margen de maniobra a la persona que esté al mando del Athletic los próximos cuatro años. Sea yo u otro", explicó el presidente que deja sus cargos a manos de una Comisión Gestora para poder presentarse de nuevo a unas elecciones en las que, en un principio, no cuenta con ningún rival. Todo apunta a que el presidente del Athletic Club revalidará su cargo.

Unas elecciones marcadas por las amenazas a Jon Uriarte

Estas nuevas elecciones del Athletic Club estarán marcadas por un reciente episodio negro en torno a Uriarte. El presidente del Athletic Club recibió amenazas por parte de un grupo radical de aficionados del conjunto vasco. Uriarte aseguró que el acoso y las amenazas que denunció recientemente ante la Ertzaintza no le han "hecho dudar si seguir o no" al frente del club rojiblanco e incluso le "han dado fuerza y energía para seguir adelante". "No ha tenido ninguna influencia negativa respecto a la decisión que comuniqué a principio de temporada de seguir en el Athletic. Más bien lo contrario", apostilló Uriarte en una rueda de prensa en la que anunció la convocatoria de elecciones a la presidencia para el 8 de mayo y ratificó su intención de presentarse a la reelección. Uriarte admitió que esas amenazas que recibió por parte de un grupo de radicales vinculados con el fútbol "no son plato de buen gusto para nadie" y aunque "sí afectan en la vida personal" subrayó que "no han tenido influencia en cuanto al día a día".