Maroan Sannadi, sobre los tiempos de recuperación y el pacto con el Athletic Club: "Los tiempos estaban acordados y todos estábamos tranquilos"

El futbolista, ante los rumores sobre su recuperación, alega que el tiempo establecido y acordado con el club se ha cumplido, por lo que el trabajo conjunto entre el Athletic Club y el futbolista ha sido un éxito

El Athletic Club regresaba del parón de selecciones con las novedades de Yeray Álvarez, Nico Williams y Maroan Sannadi. Los dos primeros acapararon los focos en sus respectivas vueltas, aunque muchas esperanzas e incertidumbres estaban puestas sobre el el delantero marroquí. Su regreso se pospuso y desde la afición se preguntaban que ocurría con el atacante ante la falta de información. los rumores acerca de su rodilla se extendían, pero nada más lejos de la realidad. Maroan Sannadi asegura que se han cumplido los plazos pactados con el club para su recuperación y subraya que mira al futuro con ilusión para hacerse un hueco en los planes de Ernesto Valverde.

Maroan Sannadi acuerda y cumple con el Athletic Club el plazo de recuperación

Maroan Sannadi entró en la segunda parte para jugar poco más de 20 minutos tras cinco meses sin pisar el terreno de juego. Al delantero se le vio con ganas, pero falto de ritmo y de confianza. Ernesto Valverde festejó su vuelta y deseó que su rendimiento vaya en ascenso para lo que resta de temporada. Maroan Sannadi, por su parte, celebró su regreso y desmintió los rumores acerca de su recuperación, que se alargó más de lo que esperaban los aficionados, alegando que fue lo pactado con el club. "Sabíamos lo que teníamos. Los tiempos estaban acordados y todos estábamos tranquilos. En este tiempo hemos trabajado muchas cosas", comenzaba diciendo tras el duelo el futbolista marroquí. "La peor parte de todas se dio antes de la operación, eso fue lo más difícil. Después he estado mucho más mentalizado", destacaba el futbolista del Athletic Club sobre la mentalidad con la que ha afrontado el proceso de recuperación y aseguró que "vamos a ir a por todo".

Turno de Ernesto Valverde con Maroan Sannadi en el Athletic Club

Por su parte, Ernesto Valverde celebró la vuelta de Maroan Sannadi, aunque opta por la prudencia con el futbolista tras cinco meses sin pisar el terreno de juego. "Maroan Sannadi ha participado. Necesitamos claridad en la parte delantera y necesitamos jugadores que nos den cosas. Que nuestro dominio se traduzca en situaciones de gol, que hoy no ha podido ser. Vamos a ver si en el próximo partido podemos hacerlo mejor", destacaba el 'Txingurri' Valverde. Ahora, con el marroquí recuperado, le toca al entrenador de Viandar de la Vera sacar la mejor versión del futbolista rojiblanco de cara a un final de temporada que apunta a ser intenso para el Athletic Club.