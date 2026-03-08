Una de las razones del bajón del Athletic: Oihan Sancet

El navarro no está dando su mejor nivel de juego por unos motivos u otros lo cual tiene su efecto negativo en el equipo que entrena Ernesto Valverde que no solamente pierde mucho fútbol ya que el centrocampista ofensivo es un futbolista con mucho gol

La temporada del Athletic Club no está saliendo como le gustaría hasta el momento. El equipo vasco, por unos motivos u otros, está lejos del rendimiento y del nivel de juego que dio la campaña pasada en donde se mostró como una alternativa a los tres grandes del fútbol español. Muchos de los futbolistas de la plantilla que tuvo entre manos el entrenador Ernesto Valverde dieron un nivel excelso. Algunos de ellos no lo han podido mantener, siendo uno de los ejemplos más claros Oihan Sancet.

El bajón de Oihan Sancet de una temporada a otra con el Athletic Club

Una de las razones que explican el bajón del Athletic Club es que hay futbolistas de la importancia de Oihan Sancet que no están dando el nivel de la pasada temporada.

El navarro, a sus 25 años, se ha visto lastrado por algún que otro problema muscular, pero es cierto que cuando ha tenido continuidad no ha estado dado su mejor rendimiento. De Oihan Sancet no se echa de menos su juego y su capacidad de creación ofensiva, que también, sino que sobre todo se añora su capacidad goleadora. Más cuando en el Athletic Club no hay un delantero centro que te asegure mucha anotación de manera constante.

Sólo 4 goles de Sancet en lo que va de temporada

El bajón de rendimiento de Oihan Sancet se ve sobre todo en su aportación goleadora la cual ha sufrido una caída alarmante de una temporada a otra.

Oihan Sancet estuvo muy fino la campaña pasada de cara a la portería rival ya que marcó un total de 17 goles, añadiendo 3 asistencias, en los 36 partidos y 2.062 minutos que disputó.

Unos números a los que ni siquiera se acerca en la actual campaña. Oihan Sancet en esta temporada ha disputado un total de 29 partidos oficiales y 1.954 minutos, poco menos que 100 minutos menos que en la campaña pasada, y sólo ha marcado 4 goles y ha aportado 1 asistencia. Es decir, 13 goles y 2 asistencias menos.

Cifras que afectan mucho al Athletic Club ya que Oihan Sancet es uno de sus mejores y más importantes futbolistas en toda la plantilla y, por tanto, si no está bien eso repercute en que el equipo no consiga los resultados que necesita para lograr los objetivos marcados en esta temporada.

Hay que señalar también que Oihan Sancet es uno de los futbolistas mejores pagados del Athletic Club y que su rendimiento no se corresponde al salario que percibe.

De este modo, el bajón de rendimiento de Oihan Sancet, al igual que el de otros compañeros y la gran cantidad de lesiones que está teniendo el equipo en esta temporada, es una de las razones por las que el Athletic Club fue eliminado de la fase de liga de la UEFA Champions League y por la que, por ahora, está fuera de los puestos europeos de la clasificación de LaLiga.