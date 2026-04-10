Ander Herrera, muy claro sobre su salida del Athletic: "Mi objetivo era llegar lo más alto posible"

El que fuera futbolista del equipo vasco, que ahora juega en Boca Juniors, ha concedido una entrevista al canal de youtube El Boro en donde ha asegurado que siempre defendió la camiseta del Athletic Club, pero que cuando salió del Real Zaragoza su meta era jugar en los mejores equipos del mundo

Ander Herrera ha sido un futbolista que ha dejado su huella en el Athletic Club. Durante sus dos etapas, el centrocampista ha ayudado a crecer al equipo vasco del cual se marchó, de manera definitiva, en enero de 2025. Ahora, pasado un tiempo y ya asentado en Boca Juniors, en donde juega sus últimos años de su carrera deportiva, Ander Herrera ha sido muy claro sobre su etapa en el Athletic Club en donde ha sido muy feliz, pero siendo el club rojiblanco un trampolín perfecto para dar el salto a grandes equipos.

Ander Herrera ha comenzado diciendo, en una entrevista en el canal de youtube El Boro, que ha sido muy feliz. "Yo entiendo al aficionado del Athletic en su día. Yo en el Athletic era muy feliz, he sido muy feliz las dos etapas, he disfrutado de un club único. Lo más parecido es el, siempre lo digo, que me dicen que el Chivas de Guadalajara, no es lo mismo. No es lo mismo poder fichar en un rango de 3 o 4 millones de personas que poder hacerlo en todo México, que si no me equivoco son más de 100, ¿no? Más de 100 millones".

Ander Herrera defendió la camiseta del Athletic Club entre los años 2011 y 2014 y entre 2022 y 2025.

Ander Herrera y el trampolín del Athletic Club

A pesar de ello, Ander Herrera ha sido muy claro sobre el Athletic Club el cual le sirvió como trampolín para llegar a otros grandes clubes. "No digo que sea fácil ser director deportivo, pero la lista de posibles la tienes. Y es cierto, sí, yo entiendo la frustración del aficionado, pero bueno, yo salí del Real Zaragoza, una vez que salí de mi casa, de mi club, del club que quiero, mi objetivo era llegar lo más alto posible y tuve la oportunidad de ir al Manchester United y la aproveché. Desde el primer día que me puse la camiseta del Athletic hasta el último que me la he puesto hace año y medio, siempre he intentado representar al club de la mejor manera posible y hacer a nuestros aficionados orgullosos. Así ha sido tanto en Manchester como en París, como ahora en Boca, pero mi casa era Zaragoza y mi objetivo una vez que salí de mi casa era llegar a lo más alto del fútbol. Y por suerte lo he conseguido, he jugado en algunos de los clubes más importantes de la historia".