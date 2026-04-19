Griezmann habla de un "día muy difícil" y apunta al reto de la Champions League

El francés, en declaraciones facilitadas por el conjunto colchonero, puso sus miras en las semifinales europeas ante el Arsenal tras caer en la final de Copa del Rey ante la Real Sociedad

El Atlético de Madrid está sumamente dolido tras caer en la final de Copa del Rey este pasado sábado ante la Real Sociedad. Los colchoneros salieron desconectados y en apenas 14 segundos la Real Sociedad se puso por delante. Con el empate, en la prórroga el Atlético de Madrid contó con oportunidades para hacer el tercero pero finalmente los penaltis dejaron con la miel en los labios a los colchoneros. Uno de los jugadores a los que se vio más emocionado tras la derrota del Atlético de Madrid fue Griezmann.

Antoine Griezmann, que recordemos que a partir del próximo 30 de junio dejará de pertenecer al Atlético de Madrid para poner rumbo a Orlando City de la MLS, dio la cara, tal y como hizo el capitán Koke, en los medios oficiales del club. El Atlético de Madrid facilitó unas declaraciones del francés en la que no escondía la dureza de la derrota ante la Real Sociedad pero apostaba por levantarse.

Griezmann lleva al Atlético de Madrid a pensar en la Champions League

Griezmann quiso recordar la experiencia que tiene en el Atlético de Madrid y cómo los colchoneros se han levantado siempre después de un gran golpe como el de este pasado sábado: "Ayer fue un día muy difícil para todos los atléticos, pero después de tantos años en este club he aprendido una cosa y no es otra que nos levantaremos, estoy convencido. Porque lo hemos hecho más veces y porque esa es la esencia de la vida. Caer y levantarse".

Griezmann también quiso recordar el ilusionante reto que tienen los colchoneros en los próximos días donde se medirán al Arsenal en la semifinal de la Champions League, primero con un duelo en le Metropolitano y con la vuelta en tierras londinenses: "Por delante tenemos aún un ilusionante reto en Europa y todos juntos pelearemos por alcanzar este sueño. Gracias por vuestro apoyo, a los miles y miles que nos animaron desde Sevilla, desde Madrid y desde cualquier rincón del mundo. En las buenas y en las malas. Siempre Atleti".

El último baile de Griezmann con el Atlético de Madrid

El Atlético de Madrid y el propio Griezmann quieren despedirse por todo lo alto de la que es la quinta temporada (de un total de 10) en la segunda etapa del francés en el cuadro colchonero. Curiosamente Griezmann dijo adiós a la oportunidad de sumar un nuevo título con el Atlético de Madrid ante el equipo que le dio la oportunidad de llegar a España, la Real Sociedad, que lo trajo en el verano de 2005 desde el Macon francés.

Griezmann está aún en disposición de sumar la prestigiosa Champions League para sumarla a un palmarés del francés con el Atlético de Madrid que cuenta con una dos Europa League y una Supercopa de España. La despedida de Griezmann del Atlético de Madrid levantando la Champions League sería el adiós perfecto del francés del Metropolitano.