El esfuerzo que hizo Griezmann y su última bala en el Atlético de Madrid

El delantero francés desechó la idea de marcharse a la MLS de Estados Unidos hace unos meses por intentar ganar un último título con el club rojiblanco. La Copa del Rey era la opción más factible y ahora solo le queda sobre la mesa la UEFA Champions League la cual no la tiene el Atleti fácil

Antoine Griezmann, al igual que todo el Atlético de Madrid, sufrió un fuerte varapalo en la noche de este pasado sábado tras perder la final de la Copa del Rey, en la tanda de penaltis, contra la Real Sociedad. El francés está cerrando su etapa en el Atlético de Madrid y no lo está pudiendo hacer, de momento, como quería, ganando un título. El delantero, de 35 años, hizo el esfuerzo de no marcharse en el mes de marzo al Orlando City de la MLS de Estados Unidos y ahora sólo le queda una oportunidad más con el Atleti: la UEFA Champions League.

El Atlético de Madrid y Griezmann no tienen fácil ganar la UEFA Champions League

Antoine Griezmann sólo tiene una oportunidad más para despedirse del Atlético de Madrid como campeón: la UEFA Champions League. Un torneo que el equipo que entrena Diego Pablo Simeone no va a tener nada fácil ya que los dos rivales que le restan van a ser muy duros.

El primero que le espera al Atlético de Madrid es el Arsenal. El equipo inglés es el líder de la Premier League y lleva toda la temporada mostrando un gran nivel en la UEFA Champions League. Si el club rojiblanco quiere jugar una nueva final tendrá que eliminar al conjunto dirigido por Mikel Arteta. No se queda la dificultad ahí para el Atlético de Madrid ya que si supera las semifinales, en la final el equipo madrileño se enfrentarán al ganador de la otra semifinal que la juegan Paris Saint-Germain y Bayern Munich, quienes son los dos grandes favoritos ahora mismo para ganar este título.

Griezmann realizó un esfuerzo para intentar ganar un último título con el Atlético de Madrid, ya que el francés debía incorporarse en el mes de marzo al Orlando City de la MLS, pero no lo hizo. "Es un jugador por el que los clubes vienen siguiendo hace tiempo. Es un jugador que tenía que incorporarse el mes pasado, en marzo, pero por su rendimiento e importancia en el Atlético de Madrid, que tenía que jugar la Copa del Rey y está en semifinales de Champions, el jugador pidió poder quedarse hasta final de temporada", comentó a As Alfonso Mondelo, directivo de la MLS.

La trayectoria de Griezmann en el Atlético de Madrid

Pocas dudas hay de que Antoine Griezmann se va a marchar, pase lo que pase en la UEFA Champions League, como una leyenda del Atlético de Madrid.

El francés ha dado sus mejores años al club rojiblanco, pero también es verdad que le ha faltado ganar más títulos al igual que le ha pasado al club que la gran mayoría de veces se ha visto superado por el FC Barcelona y el Real Madrid.

Griezmann con el Atlético de Madrid ha ganado una Supercopa de España (2014/2015), una UEFA Europa League (2017/2018) y una Supercopa de Europa (2018/2019). El francés no formó parte de la plantilla del Atlético de Madrid en la temporada 2020/201 cuando el equipo rojiblanco ganó su última LaLiga porque estaba en el FC Barcelona.