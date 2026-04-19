La contundente rajada de Paco González por los pitos al himno en la final de Copa: "Que una bomba explote en La Romareda..."

El himno de España volvió a ser pitado en los prolegómenos de la final de la Copa del Rey, lo que ha vuelto a desatar la polémica sobre la sociedad actual en la que vivimos y sobre la que ha reflexionado el director 'Tiempo de Juego'

Una año más ha habido polémica con el himno nacional en los segundos previos al inicio de la final de la Copa del Rey. Con La Cartuja a rebosar de aficionados del Atlético de Madrid y de la Real Sociedad, comenzó a sonar el himno de España ya con ambos equipos sobre el terreno de juego y fue entonces cuando se empezaron a escuchar los pitos en una parta de la grada del estadio.

Y ha sido Paco González, director de 'Tiempo de Juego' de la Cadena Cope, unos de los comunicadores que se ha mostrado más crítico con esta situación, calificándola de bochornosa. "Hemos asistido una vez más al bochorno del himno nacional pitado. Ya hemos aceptado que se pita el himno y se pita el himno", decía en un primer momento Paco González, muy molesto.

Pero el enfado del periodista fue a más mientras los pitos subían de intensidad. "En un país en el que nos escandalizamos por, y bien hecho, cuando se canta 'musulmán el que no vote' o que una bomba de Goma-2 explote en La Romareda y se vaya a tomar por saco Aragón... Con eso no tenemos la piel tan fina, somos gilip*****. Algún día llegarán sanciones y se respetará, y nos respetaremos unos a otros. Aunque parece estar lejos, la verdad", zanjaba González.

Juanma Castaño, muy crítico: "El que pita mi himno es un maleducado"

También se sumó a las críticos Juanma Castaño, presentador de 'El Partidazo de Cope', que fue en la misma línea que Paco González. "Respeto al que no quiera ser español, respeto absoluto al que no quiera formar parte o no se sienta español, respeto. Al que no respeto es al que pita mi himno, al que me ataca a mí por ser español", ha opinado el asturiano. "El que pita mi himno es una persona maleducada, grosera y que no tiene la más mínima educación, y que no merece pedir luego respeto". No entiendo cómo esto sigue pasando y cómo no hay sanciones cuando sucede. Hay que respetar el himno de España todos los días", ha sentenciado.

El rey Felipe VI también fue pitado al llegar al palco

El himno de España sonó este sábado en La Cartuja en la final de la Copa del Rey entre división de opiniones de los aficionados del Atlético de Madrid y la Real Sociedad, que recibieron con similar intensidad de ovaciones y pitos al rey Felipe VI entre los sonidos de una atronadora megafonía.

Antes de la llegada del monarca, los cánticos de 'Viva España' fueron replicados con pitos desde las gradas blanquiazules, aunque en ese momento la megafonía salió al quite por vez primera.

La grada rojiblanca, ocupada por una gigantesca bandera de España, y la realista, por la imagen del fallecido Aitor Zabaleta, asesinado en los aledaños del estadio Vicente Calderón de Madrid en una reyerta por ultras atléticos, bajo una ikurriña. El rey accedió al palco poco después de la salida de los jugadores de ambos equipos al césped, lo que se tradujo en una atronadora ovación general confundida con los pitos y el sonido de la megafonía.