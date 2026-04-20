Contratiempo inesperado para Edu Aguirre antes de La Velada

Edu Aguirre sufre un percance tras un duro sparring con Omar Montes en plena preparación para La Velada del Año 6

Edu Aguirre acaba en el médico tras un intenso sparring con Omar MontesEdu Aguirre acaba en el médico tras un intenso sparring con Omar MontesImago

El periodista Edu Aguirre ha vivido días complicados tras sufrir un percance físico durante su preparación para La Velada del Año 6. Todo ocurrió en una sesión de entrenamiento junto a Omar Montes, que terminó provocándole una lesión en la nariz que le obligó a acudir al médico.

Golpes que dejaron secuelas visibles

El incidente tuvo lugar durante un sparring amistoso en casa de Ilia Topuria, donde también estaban presentes figuras conocidas como Pablo Motos. Aunque el combate fue descrito como “sano y sin mala intención”, Aguirre recibió varios impactos que acabaron pasándole factura.

En los días posteriores, el periodista comenzó a notar una fuerte inflamación en la nariz, dificultad para respirar y otros síntomas preocupantes. “Tengo los cartílagos muy hinchados y me preocupa tener el tabique desviado”, explicó, reconociendo que la situación no mejoraba con el paso del tiempo.

Síntomas preocupantes y visita al médico

Tras más de una semana sin mejoría, Edu Aguirre decidió someterse a una revisión médica. Durante ese periodo, aseguró que sufría problemas para respirar, supuración frecuente e incluso algo de fiebre. “La inflamación no baja y es un momento complicado”, confesó.

El diagnóstico fue relativamente tranquilizador: no hay fractura, pero sí un tabique desviado y una inflamación notable en la zona. Por ahora, no será necesaria una operación, aunque deberá seguir tratamiento con antibióticos y mantener vigilancia médica.

Un camino accidentado hacia el ring

No es la primera complicación en la preparación del periodista. Semanas antes ya había sufrido una lesión muscular por exceso de entrenamiento, lo que evidencia un proceso exigente en su camino hacia el evento organizado por Ibai Llanos.

A pesar de los contratiempos, Aguirre mantiene su compromiso, aunque ahora deberá entrenar con precaución y evitar el contacto físico hasta recuperarse completamente.

Reacciones y ambiente previo al combate

El propio Aguirre quiso restar dramatismo al incidente, destacando la buena relación con Omar Montes, a quien definió como “un gran tipo que golpea muy fuerte”. Sin embargo, no todos han sido comprensivos. Su rival, Gastón Edul, ha aprovechado la situación para lanzar críticas, cuestionando el enfoque mediático de su preparación.

Más tranquilo, pero con cautela

Tras conocer el diagnóstico, el periodista se mostró más calmado, aunque consciente de que aún debe recuperarse. “Me quedo más tranquilo al saber que no hay nada roto”, señaló, aunque insistió en que seguirá atento a la evolución.

Con el evento cada vez más cerca, su prioridad ahora es clara: recuperarse completamente y llegar en las mejores condiciones posibles a una cita que promete gran expectación.