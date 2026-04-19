RTVE arrasa en audiencia con la final de Copa del Rey y se convierte en la cadena más vista del día con cifras récord

RTVE arrasa en audiencia con la final de Copa del Rey y se consolidó como líder indiscutible del día

La final de la Copa del Rey no solo dejó un campeón, sino también un éxito rotundo en televisión. La retransmisión del duelo entre la Real Sociedad y el Atlético de Madrid convirtió a RTVE en el gran referente de la noche, gracias a unas cifras de seguimiento extraordinarias.

El encuentro, disputado en el Estadio de La Cartuja, mantuvo en vilo a millones de espectadores que siguieron cada minuto de una final cargada de emoción y tensión.

Un desenlace de máxima emoción

El partido ofreció un guion digno de una gran final. Tras los 90 minutos reglamentarios y la prórroga, el marcador no se movió lo suficiente para decidir al campeón, obligando a resolver todo desde el punto de penalti.

En esa instancia decisiva emergió la figura de Unai Marrero, que se convirtió en el gran protagonista al detener lanzamientos clave de rivales como Alexander Sørloth y Julián Álvarez.

Aunque Juan Musso logró mantener con vida al conjunto rojiblanco con una parada, fue finalmente Pablo Marín quien selló el triunfo definitivo desde los once metros, otorgando a la Real Sociedad su cuarto título copero.

RTVE arrasa con cifras récord

El impacto del partido fue más allá del terreno de juego. La emisión en La 1 reunió a más de 4 millones de espectadores, alcanzando un 37,3% de cuota de pantalla, unos números que reflejan el enorme interés generado por el choque.

Estos datos situaron a RTVE como líder absoluto del día, dominando con claridad su franja horaria y convirtiendo la final en el contenido más visto de la jornada en la televisión española.

Un evento que paralizó a los aficionados

La intensidad del enfrentamiento, sumada al dramatismo de la tanda de penaltis, logró captar la atención de una audiencia masiva. El ambiente vivido en Sevilla se trasladó a los hogares, donde los espectadores siguieron cada detalle de un duelo que mantuvo la incertidumbre hasta el último instante.

La victoria de la Real Sociedad no solo quedará en la memoria de sus seguidores, sino también como un ejemplo del poder de convocatoria del fútbol en directo, capaz de reunir a millones frente a la pantalla.

Una noche redonda para el fútbol y la televisión

El éxito de audiencia confirma el atractivo de las grandes citas deportivas cuando se emiten en abierto. La combinación de historia, emoción y rivalidad convirtió esta final en un evento imprescindible, tanto para los aficionados como para el público general.

Así, RTVE no solo celebró el triunfo de un equipo, sino también el de una retransmisión que logró conectar con toda una audiencia, consolidando su posición como referente televisivo en eventos deportivos de primer nivel.