La ‘Ley Wenger’ revoluciona el fútbol: anotado el primer gol en fuera de juego

La nueva norma, en fase de prueba en Canadá, valida jugadas que hoy serían anuladas por posición antirreglamentaria, y podría transformar el criterio arbitral en todo el mundo

El fútbol vive una posible revolución con la llamada ‘Ley Wenger’, una modificación del fuera de juego que ya se está probando en la Canadian Premier League. La nueva norma establece que un jugador solo estará en fuera de juego si todo su cuerpo está por delante del último defensor, cambiando radicalmente el criterio actual.

El primer gran ejemplo ya se ha producido en el duelo entre el Pacific FC y el Halifax Wanderers, donde el delantero Alejandro Díaz anotó un gol que, bajo la normativa vigente en el resto del mundo, habría sido anulado.

Qué es la ‘Ley Wenger’ y cómo funciona

La propuesta, impulsada por Arsène Wenger, busca modificar la interpretación del fuera de juego para favorecer el ataque y reducir las decisiones milimétricas del VAR.

La clave es simple pero revolucionaria: si cualquier parte del cuerpo del atacante está en línea con el defensor, la jugada es legal. Esto supone un cambio total respecto a la normativa actual, donde basta con que una mínima parte del cuerpo esté adelantada para invalidar la acción. El objetivo es claro: hacer el fútbol más dinámico, ofensivo y comprensible para el espectador.

El primer gol que ya hace historia

El partido entre Pacific y Halifax Wanderers dejó la primera imagen real del impacto de esta norma. El encuentro terminó 2-2, pero el empate llegó en una jugada que ya está dando la vuelta al mundo.

Alejandro Díaz aprovechó un rechace dentro del área para marcar. En la repetición se aprecia cómo el delantero estaba ligeramente por delante del último defensa, pero no completamente. Con la normativa actual, el tanto habría sido anulado sin discusión. Sin embargo, tras la revisión, el gol subió al marcador.

Se trata del primer caso práctico que demuestra cómo esta regla puede cambiar decisiones clave en partidos oficiales, dando lugar a encuentros con una mayor cantidad de goles.

Una prueba real con respaldo internacional

La implementación de esta norma no es un experimento aislado. La Canadian Premier League la está probando en colaboración con la FIFA y la IFAB, organismo encargado de las reglas del juego.

El test se está desarrollando durante toda la temporada 2026, con el objetivo de analizar su impacto en el juego, el arbitraje y la percepción del público. Una vez finalizada la prueba, los organismos evaluarán si la modificación es viable para su expansión a otras competiciones.

Más goles, menos polémicas

Uno de los principales argumentos a favor de la Ley Wenger es la reducción de la polémica en torno al fuera de juego. Las decisiones milimétricas del VAR han generado debate constante en los últimos años, con goles anulados por centímetros o incluso milímetros.

Con esta nueva interpretación, muchas de esas acciones pasarían a ser legales, favoreciendo un fútbol más fluido y menos condicionado por la tecnología. Además, se espera un aumento en el número de goles, al dar mayor ventaja a los atacantes.

Un cambio que beneficiaría al juego ofensivo

La nueva norma tiene un impacto directo en la forma de atacar. Los delanteros podrían jugar con mayor libertad al límite de la defensa sin el riesgo constante de caer en fuera de juego por detalles mínimos. Esto obligaría también a los defensores a ajustar su posicionamiento y coordinación, generando nuevas dinámicas tácticas.

Equipos con vocación ofensiva podrían verse especialmente beneficiados, mientras que las defensas tendrían que adaptarse rápidamente a este nuevo escenario, estableciendo la zaga en bloques cada vez más bajos para cubrir las espaldas.

El futuro del fuera de juego está en juego

La temporada 2026 será clave para determinar el futuro de esta regla. Si los resultados son positivos, la IFAB podría plantearse su introducción progresiva en otras ligas.

El fútbol ya ha vivido transformaciones importantes en los últimos años, como la introducción del VAR, y la ‘Ley Wenger’ podría ser el siguiente gran cambio.

Por ahora, el gol de Alejandro Díaz ya ha marcado un antes y un después: una acción que en casi cualquier estadio del mundo habría sido anulada, pero que podría representar el futuro del fútbol.