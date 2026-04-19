El fichaje de Lewandowski se adentra en la fase final

El representante del delantero polaco del Barcelona viajará hasta Turín para escuchar y analizar las pretensiones de la Juventus en torno al fichaje de Lewandowski

El Barcelona y Lewandowski separarán sus caminos en este verano una vez que cumpla el contrato del polaco. El atacante, de 37 años, busca asilo en Europa para continuar con su carrera deportiva y la Juventus es el equipo que mejor se posiciona para un fichaje que se adentra en la fase final. El agente del futbolista, con la temporada a punto de finalizar, viajará hasta Turín para reunirse con la directiva del cuadro italiano y escuchar la oferta que la Juventus pone sobre la mesa del actual delantero del Barcelona.

Así lo informa la Gazzetta dello Sports desde Italia, asegurando que la Juventus es, actualmente, el equipo que se coloca líder en la carrera por su fichaje. Pero Lewandowski no se cierra filas con la Juventus y su futuro y escucha nuevas e interesantes propuestas de cara a una nueva temporada que arrancará tras el Mundial, dónde no estará la selección de Polonia. El AC Milan es el otro gran candidato que se cuela en la pugna por el atacante polaco que apunta a continuar su carrera deportiva en la Serie A, división en la que aún no ha probado suerte en su trayectoria deportiva.

La Juventus estudia las posibilidades de fichar a Lewandowski

La Juventus estudia las posibilidades de fichar a Lewandowski para remodelar una delantera que lleva estancada años. Además, Vlahovic acaba contrato este verano y todo apunta a que no renovará con el conjunto italiano. Su salida permite a la Juventus a moverse por el polaco, instigado por Luciano Spalleti, que ve con buenos ojos la llegada del delantero del Barcelona. La Juventus quiere volver a mandar en Europa y en Italia y para ello aseguran que necesitan de los mejores jugadores de Europa, siendo Lewandowski un fijo en la tabla de goleadores europeos temporada tras temporada.

Lewandowski triunfa en el Barcelona

Desde su llegada al FC Barcelona en 2022, Lewandowski ha sido el referente goleador del equipo blaugrana, convirtiéndose en una estrella para una afición que logró reengancharse al equipo. En su primera temporada brilló con 23 goles en LaLiga, siendo clave para el título. En la 2023-24 su producción bajó ligeramente, aunque siguió liderando el ataque y superando la veintena de tantos totales. En la 2024-25 recuperó regularidad gracias a ajustes tácticos, mayor apoyo ofensivo y la confianza plena de Hansi Flick, con el que había coincidido en el Bayern Múnich. Esta temporada, el registro goleador ha descendido ligeramente, ya que el protagonismo del futbolista ha bajado en los planes del técnico alemán.