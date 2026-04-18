El Barcelona opta por la prudencia con Fermín López

El futbolista del conjunto catalán se ha ejercitado al margen, en el gimnasio, en la vuelta del Barcelona a los entrenamientos

El Barcelona, tras caer derrota en la Champions League, vuelve a ejercitarse de cara a la jornada 32. El Celta de Vigo es el siguiente rival a tumbar para acercarse al título liguero. Flick dio descanso a sus jugadores, para que se recuperasen física y mentalmente del mazazo de la Champions League. A la vuelta a los entrenamientos, lo más llamativo ha sido la ausencia de Fermín López. El Barcelona opta, después del golpe que se llevo en la ceja, por la prudencia con el futbolista que se ha ejercitado en el gimnasio, lejos del terreno de juego.

Fermín López se ejercita en el gimnasio en la vuelta del Barcelona a los entrenamientos

Tras la eliminación del pasado miércoles en los cuartos de final de la Champions League frente al Atlético de Madrid, el entrenador Hansi Flick dio dos días de descanso a sus jugadores, que volvieron al trabajo para empezar a preparar el partido del próximo miércoles en el Spotify Camp Nou contra el Celta en LaLiga EA Sports (Primera División). Fermín, que recibió puntos de sutura en el rostro tras ser objeto de una patada fortuita del portero colchonero Juan Musso, trabajó al margen para minimizar riesgos, al igual que Bernal, que aún no está plenamente recuperado del esguince en el tobillo izquierdo que sufrió el 4 de abril.

Aunque no ha estado presente en la primera sesión entrenamientos de cara al duelo del próximo miércoles ante el Celta de Vigo, Fermín López no está, ni mucho menos, descartado y se espera que en los próximos días se reincorpore con el resto de sus compañeros para preparar el duelo ante los vigueses. Más dudas hay en torno a Marc Bernal, que sigue acarreando algunas molestias en el tobillo.

El Barcelona se centra en una Liga que tiene en la palma de su mano

Tras la eliminación de la Champions League a manos del Atlético de Madrid, al Barcelona tan solo le queda mantener el primer puesto en LaLiga para salir campeón a final de temporada. De momento, el cuadro culé lo tiene todo de cara, puesto que acumula un colchón de 9 puntos de diferencia respecto al segundo clasificado, el Real Madrid. El club catalán depende de sí mismo para volver a ganara LaLiga y para ello afronta los últimos 7 partidos de LaLiga con entusiasmo. Los rivales a batir para hacerse con el ansiado título son: Celta de Vigo, Getafe, Osasuna, Real Madrid, Alavés, Real Betis y Valencia.