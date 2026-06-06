La opción de ﻿Castello Lukeba para el centro de la defensa del Barcelona

El club azulgrana busca hace tiempo un defensa de perfil zurdo y el francés de 23 años y del RB Leipzig aparece como una alternativa

El FC Barcelona busca un central zurdo para reforzarse de cara a la temporada que viene y surge una nueva alternativa. Se trata de Castello Lukeba, defensor de 23 años del RB Leipzig, que según apuntan desde Inglaterra aparece en la órbita azulgrana.

Desde hace tiempo es una demarcación que el Barcelona quiere reforzar, después de que el pasado verano se marchara ya en septiembre Iñigo Martínez. La primera intención del club catalán era el italiano Alessandro Bastoni, pero las dificultades que ha puesto el Inter de Milán cada vez más alejan esta posibilidad.

Castello Lukeba, un central del RB Leipzig de 23 años y 1,84 metros

De ahí que el Barcelona opte por alternativas y una de ellas es Castello Lukeba. Tanto es así que, según Daily Arsenal, el culé ha mantenido los primeros contactos con el entorno del futbolista para saber sus condiciones y disponibilidad. Eso sí no sería una operación fácil tampoco, dado que existe competencia por parte de clubes de postín como el Arsenal. Con todo el Barcelona tendría ventaja.

Castello Lukeba es un central zurdo de 23 años y 1,84 metros, que ha llamado la atención en el RB Leipzig al que llegó hace tres temporadas. Lo hizo procedente del Olympique de Lyon a cambio de 30 millones de euros. El defensa tiene aún tres años más de contrato con los alemanes, aunque no vería con malos ojos dar un salto en su carrera y aterrizar en el campeonato español en las filas de un club como el Barcelona.

Distintas informaciones apuntan a que la cláusula de salida de Castello Lukeba podría estar cercana a los 80 millones de euros, aunque sería una cifra que no se plantearía ni aproximarse el Barcelona que precisamente busca alternativas más económicas a Bastoni.

Castello Lukeba, internacional con Francia aunque no fue al Mundial

Más complicado podría haber sido aún en el caso de Lukeba si finalmente hubiera acabado yendo al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. Internacional por Francia, selección con la que ha disputado seis partidos, la alta competencia en la zona provocó que finalmente no fuera uno de los 26 citados para el torneo internacional.

Lukeba ha disputado esta temporada un total de 29 partidos con el RB Leipzig entre la Bundesliga y la Copa de Alemania. Ahora podría emprender un nuevo rumbo si finalmente el Barcelona entra en la pelea de manera formal para fichar al jugador francés.

La necesidad de un central en el Barcelona tras la salida de Iñigo Martínez

En cualquier caso el Barcelona necesita un central zurdo. La salida de Iñigo Martínez no fue repuesta en la temporada. Hansi Flick incluso optó en la segunda parte de la temporada por acomodar ahí a Gerard Martín, al que sacó del lateral izquierdo para situarlo en la zona central donde ha ofrecido un rendimiento más que interesante.

Con Pau Cubarsí, Eric García y Ronald Araujo, el Barcelona necesita añadir elementos a un eje de la zaga en el que, salvo sorpresa, no continuará Andreas Christensen. El verano es largo y aunque el delantero que supla al polaco Robert Lewandowski es prioridad absoluta en el club culé, tampoco se pierde de vista otras posiciones como la del central zurdo donde podría encajar Lukeba.