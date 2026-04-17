Kroos descarta a Atlético y Barcelona como candidatos a ganar la Champions

Por unas u otras razones, el alemán no considera que colchoneros ni azulgranas puedan aspirar a levantar la Copa de Europa ya sea este año o en un futuro cercano

El análisis de Toni Kroos sobre la eliminación del Barcelona a manos del Atléticoo ha dejado varias lecturas en clave Real Madrid que no gustarán al aficionado colchonero ni al culé. El excentrocampista blanco, siempre directo en su modo de sintetizar el fútbol, dejó clara su animadversión hacia ambos clubes.

El alemán, siempre fiel a su estilo directo, arrancó con mucha ironía su intervención en el podcast Luppen TV, un canal de YouTube en el que charla sobre fútbol con su hermano Felix. Su respuesta cuando fue cuestionado por sus preferencias a la hora de si ver mejor eliminado a Atlético o a Barça, resultó de lo más ocurrente: "¿No podían perder los dos?"

Kroos no cree que el Atlético pueda repetir en semifinales el año próximo

"Por los 10 años que estuve en el Madrid no quiero que gane ninguno, pero si tenía que ir con uno, mejor con el Atleti porque el año que viene no tendrán las mismas opciones de ganar", comentó. "No odio a ninguno de los dos, pero por el cariño al Madrid prefiero que no ganen", reconoció.

Este comentario, lejos de pasar desapercibido, fue el titular principal de un argumento que escocerá a los atléticos. Según Kroos, el equipo de Simeone puede ser un rival incómodo, pero no será una amenaza estructural en Europa y ni mucho menos puede considerarse favorito para levantar la 'Orejona'. "Es solo una opinión personal, pero creo que el Atlético de Madrid no va a ganar la Champions. Hay equipos en la competición que juegan mejor que ellos".

Se mojó el alemán con esta afirmación porque el Atlético está a solo tres partidos de levantar la ansiada Copa de Europa. El equipo rojiblanco se verá en semifinales con el Arsenal de Mikel Arteta, primero en Madrid y seis días después en Londres, y si logra pasar a la final, el otro finalista será PSG o Bayern Munich.

Las expulsiones del Barça, claves para su eliminación

En un análisis puramente futbolístico de la eliminatoria entre Barcelona y Atlético, el alemán quiso destacar la superioridad azulgrana y admitió que las expulsiones de Pau Cubarsí en la ida y de Eric García en la vuelta fueron determinantes en la eliminatoria. "Creo que el Barça era mejor equipo, pero cuando pasas tanto tiempo con un jugador menos es muy difícil".

"El Atleti siempre sabe defender muy bien el resultado y con la ventaja de la ida, más la expulsión, tuvo mucha ventaja para poder pasar a semifinales", añadió.

Los de Flick, también descartados para ganar la Champions

Ahora bien, tampoco se fue de rositas el Barça de Flick en el planteamiento crítico de Kroos. El exfutbolista considera que el modo de jugar del entrenador germano obliga a asumir excesivos riesgos. "Cuando defiendes de esa manera y dejas tantos espacios atrás te pueden pasar estas cosas, incluidas las expulsiones para evitar un mano a mano con el portero".

Desde su experiencia, el exmadridista considera que la zaga azulgrana se la juega demasiado con un posicionamiento tan ultraofensivo, lo cual le descarta también para ganar la Liga de Campeones. "La defensa del Barça está muy expuesta. El año pasado les pasó con el Inter y este año con el Atlético". Y va aún más allá, finalizó lanzando una advertencia clara de cara al futuro azulgrana: "Como ya dije, si no cambian la forma de jugar así, no van a ganar una Champions".