Hansi Flick muy decepcionado: "Nos merecíamos estar en semifinales"

Hansi Flick expresa su decepción tras la eliminación del FC Barcelona pese al gran partido en el Metropolitano

Flick lamenta la eliminación de su equipo ante el Atlético de MadridImago

El FC Barcelona se quedó a las puertas de una remontada épica ante el Atlético de Madrid, que supo resistir con oficio y carácter para alcanzar las semifinales de la Champions League. El conjunto azulgrana igualó la eliminatoria en apenas 24 minutos, pero terminó pagando la falta de acierto en momentos clave.

El técnico azulgrana, Hansi Flick, resumió el sentir del vestuario: “Estamos decepcionados. Tuvimos nuestras oportunidades, pero no las aprovechamos”.

Un inicio arrollador que hizo creer

El Barcelona salió con una intensidad altísima, decidido a revertir el resultado adverso de la ida. La irrupción de Lamine Yamal fue determinante desde el primer minuto, generando peligro constante y adelantando a los suyos tras aprovechar un error defensivo.

Poco después, Ferran Torres amplió la ventaja, igualando la eliminatoria y desatando la ilusión azulgrana. El dominio era total y el Atlético parecía superado por el ritmo visitante.

Flick destacó ese tramo inicial: “Hemos hecho un partido fantástico, sobre todo en la primera parte. Debimos marcar más goles”.

La reacción rojiblanca cambia el guion

Cuando el partido parecía inclinarse hacia el lado culé, el Atlético respondió con contundencia. Una rápida transición liderada por Marcos Llorente permitió a Ademola Lookman recortar distancias y devolver la ventaja global a los locales.

Ese gol cambió por completo el escenario. El equipo de Diego Simeone recuperó confianza y logró estabilizar el encuentro, apoyado también en las intervenciones de su portero.

Ocasiones, polémica y falta de acierto

El Barcelona siguió insistiendo en la segunda mitad, pero se encontró con un rival más sólido y con decisiones clave que marcaron el desenlace. Un gol de Ferran Torres fue anulado por fuera de juego, y la expulsión de Eric García complicó aún más la tarea en los minutos finales.

Flick insistió en los detalles: “Han sido pequeños errores los que han decidido la eliminatoria. El equipo lo ha dado todo, pero no ha sido suficiente”.

Orgullo azulgrana pese a la eliminación

A pesar de la derrota en el global, el entrenador alemán valoró positivamente el esfuerzo de sus jugadores: “Incluso con uno menos, los futbolistas han estado increíbles. Estoy orgulloso de ellos”.

El Barcelona mostró una versión competitiva y ambiciosa, aunque volvió a evidenciar problemas de eficacia en Europa. “No hemos tenido suerte, pero hay que aceptarlo”, añadió Flick.

Mirada puesta en el futuro

Tras la eliminación, el técnico dejó claro que el equipo debe centrarse en sus próximos objetivos: “Ahora toca pensar en LaLiga. Este grupo es joven y seguirá creciendo”.

Flick también evitó entrar en polémicas arbitrales: “No quiero hablar de eso. Hay cosas que no podemos controlar”.

El Barça se despide de la Champions con la sensación de haber estado cerca, mientras el Atlético sigue adelante tras una eliminatoria marcada por la igualdad, la intensidad y los pequeños detalles.