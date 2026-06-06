Enrique Riquelme pide al socio que vaya a votar y muestra de nuevo su preocupación por la situación económica del Real Madrid

Las elecciones a la presidencia del Real Madrid, que se celebran este domingo 7 de junio, no entienden de día de reflexión. El joven empresario de 37 años pide a los votantes que hagan un esfuerzo para ejercen su derecho a acudir a las urnas en una ciudad que está alterada por la visitar del Papa León XIV

Enrique Riquelme, candidato a la presidencia del Real Madrid, ha aprovechado el día de reflexión, la jornada previa a la elecciones que se celebran este domingo 7 de junio, para pedir a los socios del club blanco que ejerzan su derecho al voto y que hagan un esfuerzo a pesar de lo complicado que está moverse por la capital de España durante estos días por culpa de la visita del Papa León XIV. El joven empresario, de 37 años, ha vuelto a mostrar su preocupación por la situación económica del Real Madrid.

Enrique Riquelme, quien pretende ganar a Florentino Pérez en las elecciones a la presidencia del Real Madrid que se celebran este domingo 7 de junio, ha pedido a los socios del club blanco que hagan un esfuerzo por acudir a las urnas. "Mañana es un grandísimo día. Será complejo para ir a votar, pero pido al socio que haga lo posible para ir a votar. Que vote lo que estime, un club que se venda y pone al socio a un lado o con las propuestas que hemos hecho. Pido, por favor, que vaya a votar mañana después de 20 años sin elecciones. Lo prioritario es que el socio vote. Estamos muy ilusionados de que los socios puedan votar".

Son las primeras elecciones a la presidencia del Real Madrid desde el año 2006 y Enrique Riquelme espera que el electorado se movilice a pesar de la visita del Papa Leon XIV a Madrid la cual puede desmotivar a que algún socio acuda a las urnas.

Enrique Riquelme, que se ha dejado ver en el partido que el Real Madrid de baloncesto jugaba contra La Laguna Tenerife, ha vuelto a decirle a los medios de comunicación a los que ha atendido que está muy preocupado con la situación económica de la entidad. "Hemos hecho lo que prometí. Prometí que me presentaría y tendría una candidatura seria, transparente e ilusionante. Al socio le pido el voto de confianza para mí porque yo no voy a fallar. Busco poner al socio en el centro de todo. Me hubiese encantado un debate, pero no ha podido ser. Estoy tremendamente preocupado por la situación financiera del club".

El proyecto de Enrique Riquelme para el Real Madrid

Enrique Riquelme ha presentado un proyecto para el Real Madrid en tiempo récord. El joven empresario se lanzó a intentar ganar las elecciones a la presidencia del Real Madrid con poco margen de maniobra, pero eso no le ha impedido aunar a personas con mucha historia del club blanco.

De hecho, Enrique Riquelme cuenta con Raúl González Blanco como su director deportivo. Tiene a Fernando Hierro como director de cantera y también ha sumado a Iker Casillas y a Vicente del Bosque como cargos institucionales.

A ello, hay que señalar que Enrique Riquelme ha desvelado que fichará a Erling Haaland y que negociará la contratación de Rodri Hernández. Por otro lado, también explicó que en caso de ganar las elecciones a la presidencia del Real Madrid intentará convencer a Jürgen Klopp para que sea el entrenador.