La advertencia de Pep Guardiola al FC Barcelona: "Esta competición destroza proyectos"

El que fuera entrenador del equipo catalán ha dejado un consejo: obsesionarse con ganar la UEFA Champions League no es positivo. El Barça la tiene como objetivo prioritario porque ya suma once años sin ganarla lo que se considera demasiado tiempo dentro del club

Después de haberse quedado sin equipo al haber decidido dejar el Manchester City, Pep Guardiola se siente con la máxima libertad para opinar de fútbol, más si es del FC Barcelona en donde es una voz más que autorizada al ser una leyenda como futbolista y como entrenador. Al técnico le preocupa seriamente que el Barça se pueda obsesionar con ganar la UEFA Champions League y que eso haga estallar el proyecto deportivo que está construyendo en los últimos años de la mano de Hansi Flick.

Once temporadas, desde el año 2015, han pasado ya desde que el FC Barcelona ganó su última UEFA Champions League. Desde entonces el club catalán tiene como objetivo prioritario el proclamarse campeón de este torneo. Pep Guardiola ha advertido al Barça que la obsesión con la UEFA Champions League no es buena. "Esta competición destroza proyectos; espero que no sea el caso del Barcelona. LaLiga es la que te da consistencia. En la Champions es muy importante llegar bien al tramo final, sin lesionados, y teniendo en cuenta que la influencia de los árbitros en esta competición es grandiosa. Lo importante es seguir creciendo en el día a día y no pensar que, por no llegar a la final o no ganarla, ha sido una mala temporada. El baremo son las ligas", ha dicho en un evento en Manresa.

Pep Guardiola elogia a Hansi Flick y se moja con la idoneidad del fichaje de Bernardo Silva

Pep Guardiola, por otro lado, también ha tenido tiempo de elogiar el trabajo que está realizando Hansi Flick en el FC Barcelona con el que ha ganado ya dos ligas y ha llegado a rondas finales de la UEFA Champions League en estas dos últimas temporadas. "Ya sea con jugadores de La Masia o con otros llegados de fuera, llevan dos años extraordinarios, más allá de los resultados obtenidos. Soy muy fan de Hansi Flick. Es muy atractivo ver jugar a este equipo y ojalá sigan así durante muchos años".

Por último, Pep Guardiola ha hablado sobre el posible fichaje y cómo encajaría Bernardo Silva, al que ha entrenado en el Manchester City en las últimas temporadas, en el FC Barcelona. "Bernardo Silva es demasiado bueno. Se adaptaría sin problemas a cualquier equipo".

El fichaje de Bernardo Silva por el FC Barcelona no está ni mucho menos cerrado ya que también está el Atlético de Madrid en esa pelea. El portugués se ha convertido en uno de los futbolistas más deseados en el mercado de fichajes de verano después de haber dado por cerrada su etapa en el Manchester City con el que ha terminado contrato al final de la actual temporada. Como agente libre, el luso tiene la libertad de elegir entre todas las ofertas que le presenten los clubes que están interesados en él, ya ha declinado una de la Juventus, pero el atacante se lo va a tomar con calma tal y como ha informado su representante, Jorge Mendes, quien afirmó que hasta que no finalice el Mundial 2026 Bernardo Silva no desvelará si ficha por el FC Barcelona o el Atlético de Madrid.