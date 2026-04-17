Héctor Fort, posible protagonista en la operación entre el Inter y el Barcelona por Bastoni

El equipo dirigido por Cristian Chivu está "muy interesado" en el futbolista, cedido por el conjunto de Hansi Flick, en el Elche. Por ello, ante el interés de los azulgranas en el central italiano, el joven lateral podría ser parte de un acuerdo que afectaría a los dos clubes LaLiga y al de la Serie A

El interés del Barcelona en Bastoni apunta a ser uno de los culebrones del próximo mercado de fichajes. La entidad azulgrana parece asumir una cantidad en la operación que rondaría los 60 millones de euros, ya que el central tiene contrato con el Inter de Milán hasta 2028. Sin embargo, en las últimas horas se ha conocido un posible nuevo protagonista para llevar a cabo el movimiento: Héctor Fort

El jugador del Elche y cedido por el Barcelona, que está de vuelta tras estar lesionado lo que llevamos de 2026, cuenta con el interés del lnter de Milán, por lo que podría ser una moneda de cambio para que Bastoni termine fichando por el conjunto de Hansi Flick. Todo ello, dependiendo de unos negociaciones en la que entrarían los dos clubes de LaLiga y el de la Serie A.

Héctor Fort cuenta las horas para volver a la convocatoria de Eder Sarabia

Héctor Fort, que sufrió una lesión en el hombro a finales de 2025, está de vuelta con el Elche y podría entrar en la convocatoria de Eder Sarabia para el partido ante el Atlético de Madrid del próximo miércoles en el Martínez Valero. El lateral, cedido por el Barcelona, afronta los últimos meses con contrato en el equipo ilicitano con el objetivo de lograr la permanencia en Primera División.

De esta manera, Héctor Fort ha hablado, en los medios oficiales del Elche, sobre su sensaciones al volver casi cuatro meses después de su último partido, el pasado 21 de diciembre: "Muy contento, tenía muchas ganas. Han sido tres mesecitos largos, pero lo importante es que ya estoy de vuelta. Tengo muchas ganas de volver a jugar, de volver a respirar el césped del fútbol y con muchas ganas de que llegue".

Héctor Fort, ante la incógnita de su futuro en el Barcelona

Por otro lado, Héctor Fort deberá volver a la disciplina del Barcelona cuando acabe la presente temporada. Sin embargo, el lateral de 19 años podría hacer las maletas rumbo a Italia, ya que el Inter estaría "muy interesado" en su fichaje, "ya que lo considera un joven talento con futuro", como ha apuntado Matteo Moretto, periodista especializado en el mercado de fichajes.

De esta manera, Héctor Fort podría ser una moneda de cambio en la posible operación por Bastoni entre el Barcelona e Inter, que considera insuficiente la posible oferta lanzada de la entidad azulgrana por el fichaje del central italiano. Por ello, todo queda en manos de las negociaciones entre el club de LaLiga y el de la Serie A, además del lateral del Elche, que podría ser una de las tentativas en el próximo mercado de fichajes, dada la situación en la defensa del equipo de Hansi Flick.

El Elche de Eder Sarabia pone el foco en el objetivo de la salvación en Primera

Mientras tanto, el Elche pone el foco en el siguiente encuentro de LaLiga EA Sports, tras la victoria frente al Valencia en la última jornada. Los de Eder Sarabia afrontan los últimos siete partidos de campeonato doméstico, ya que se encuentran en puestos de descenso, siendo decimo octavos con 32 puntos. Por ello, el equipo ilicitano tiene la necesidad de ganar los tres puntos para lograr la permanencia en Primera División.

Delante tendrán un calendario con tres encuentros en el Martínez Valero y cuatro a domicilio, que son 'finales' para el club castellonense. La primera de ellas es la mencionada anteriormente, contra el Atlético de Madrid en el feudo ilicitano. Tras ello, el Elche visitará al Oviedo en el Carlos Tartiere, que se encuentran con las mismas urgencias de salir del descenso, así como el choque ante el Celta de Vigo en Balaídos para abrir el mes de mayo.

En la recta final de LaLiga, el Elche recibirá al Alavés, visitará al Real Betis en La Cartuja. Por otro lado, el equipo de Eder Sarabia jugará su último partido en casa ante su afición, en el Martínez Valero frente al Betis, antes de afrontar la última cita de LaLiga contra el Girona en Montilivi, dónde esperan poder sentenciar la permanencia en Primera División.