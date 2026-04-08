El Inter "se ríe" del Barcelona en las negociaciones por Bastoni

El fichaje de Alessandro Bastoni por el FC Barcelona se complica seriamente. El Inter de Milán se habría tomado a mofa una posible oferta azulgrana de 50 millones de euros y ya han fijado un precio mucho más alto para negociar

Alessandro Bastoni se ha convertido en uno de los grandes objetivos del Barça para reforzar la defensa en verano, pero la operación está lejos de ser sencilla. Desde Italia, la postura del Inter de Milán es clara: no habrá negociación si no se alcanzan cifras acordes al valor del jugador.

El Inter fija su precio por Bastoni

En el club italiano no han dado credibilidad a las cifras que han trascendido en los últimos días. De hecho, según Tuttosport, la posibilidad de que el Barça ofrezca unos 50 millones de euros ha sido tomada “a risa” en los despachos del Inter.

La entidad lombarda está dispuesta a negociar, pero solo a partir de una base que supere los 60 millones de euros más variables. Incluso esa cifra podría quedarse corta dependiendo de cómo evolucione la situación.

El contrato del futbolista, vigente hasta 2028, y su importancia dentro del equipo elevan su cotización, que en algunos contextos se acerca a los 80 millones.

La decisión está en manos del jugador

Más allá del precio, hay un factor clave que condiciona toda la operación: la voluntad de Bastoni. El Inter no abrirá conversaciones formales hasta que el jugador comunique su intención de salir.

Por ahora, esa decisión no está tomada. El central italiano se encuentra en una posición ambigua, ya que valora la opción de salir, pero también contempla renovar y asumir un rol aún más importante dentro del club.

Como ya se ha dado a conocer en las últimas semanas, el Barça sería su destino preferido en caso de abandonar Italia, pero la posibilidad de convertirse en capitán del Inter también pesa en su decisión.

El Barça busca fórmulas para abaratar el fichaje

Ante las exigencias económicas del Inter, el Barça estudia alternativas para reducir el coste de la operación. Una de las opciones sería incluir jugadores en la negociación.

Entre los nombres que han surgido destaca el de Gerard Martín, aunque su papel actual en el equipo lo convierte en una pieza difícil de negociar para Hansi Flick. También se han mencionado otros perfiles como Marc Casadó o Ferran Torres, aunque por el momento no hay avances concretos en esa dirección.

Un contexto que puede acelerar su salida

La situación personal de Bastoni en Italia podría influir en su decisión. En los últimos meses ha estado en el foco mediático por diversas acciones polémicas, como su expulsión en la final de repesca para el Mundial 2026 entre Italia y Bosnia, lo que ha generado críticas en algunos estadios de la Serie A.

Este contexto podría empujar al jugador a buscar un cambio de aires, con el Barça como uno de los destinos más atractivos por su proyecto deportivo.

Una negociación aún en fase inicial

A día de hoy, no existe una oferta formal del Barcelona al Inter. El club azulgrana quiere asegurarse primero de que el jugador está decidido a dar el paso antes de iniciar una negociación que se prevé compleja.

El culebrón Bastoni acaba de empezar, pero lo que está claro es que su fichaje exigirá un esfuerzo económico mucho mayor del que inicialmente se había planteado.