Héctor Fort sigue dando pasos hacia delante en su recuperación y está muy cerca de regresar a la convocatoria del Elche

El defensa del Elche, que sufrió una luxación en su hombro izquierdo en el encuentro contra el Rayo Vallecano del pasado 21 de diciembre, apunta a tener luz verde para el partido del próximo miércoles ante el Atlético de Madrid en el Martínez Valero

El Elche pone el foco en el encuentro ante el Atlético de Madrid en el Martínez Valero. Tras la victoria ante el Valencia del pásado sábado, los de Eder Sarabia tienen un nuevo reto en su camino de poder lograr la salvación en Primera División. En este sentido, el técnico ilicitano podría contar con una gran novedad de cara a la convocatoria, como es la de Héctor Fort.

El defensa del Elche sufrió una luxación anterior en su hombro izquierdo en el choque del pasado 21 de diciembre frente al Rayo Vallecano. Tras ello, Héctor Fort se ha mantenido apartado de los terrenos de juego y pendiente de recuperación, sufriendo un duro palo en su primera experiencia en el conjunto de Eder Sarabia, dónde firmó una cesión hasta final de temporada.

Eder Sarabia, consciente del nivel de Héctor Fort

Eder Sarabia valoró a comienzos de año los planes tras la lesión de Héctor Fort: "Nos condiciona un poco, sobre todo en esa banda derecha. Eso es algo a lo que estamos mirando. Quizá ahora un poquito con más necesidad, también teniendo en cuenta que, más o menos en dos meses, tres meses, esperemos que sea menos de tres meses. Tiene que ponerse bien en todos los sentidos para volver a dar ese grandísimo nivel que estaba dando".

Tras ello, el Elche llegó a un acuerdo por la llegada de Buba Sangaré, en forma de cesión, procedente de la Roma. El defensa de 18 años, por el momento, ha jugado un total de seis encuentros en el conjunto de Eder Sarabia, siendo uno de los titulares en el lateral derecho. Sin embargo, el regreso de Héctor Fort le podría dejar con menos protagonismo en la recta final de la temporada, dónde el cuadro ilicitano se juega la salvación en Primera División.

Héctor Fort cuenta las horas para volver a vestirse de corto en el Elche

En este sentido, Héctor Fort ya cuenta con el alta competitiva cuatro meses después de su lesión en el hombro, tal y como ha apuntado el Diario AS. Por ello, el lateral del Elche apunta a ser una de las novedades de la convocatoria de Eder Sarabia para recibir al Atlético de Madrid el próximo miércoles, en el encuentro correspondiente a la jornada 33 de LaLiga EA Sports.

Héctor Fort podría tener minutos ante un Atlético de Madrid tras una semana en la que se ha jugado la vuelta de cuartos de final de la UEFA Champions League y la final de la Copa del Rey frente a la Real Sociedad. Sin embargo, todo dependerá del transcurso del partido en el Martínez Valero, de nuevo decisivo para los intereses del Elche en la clasificación de LaLiga EA Sports. Actualmente, el equipo ilicitano es decimo octavo con 32 puntos, en puestos de descenso, que está patas arribas como ha actualizado reciéntemente el superordenador.

Héctor Fort pone el objetivo en las siete 'finales' del Elche

El Elche tendrá que recibir al Atlético de Madrid en el Martínez Valero. Tras ello, el conjunto de Eder Sarabia visitará al Oviedo en el Carlos Tartiere, en el choque con el que ambos equipos cerrarán el mes de abril. De esta manera el equipo ilicitano viajará hasta Vigo para enfrentarse al Celta de Claudio Giráldez.

Por otro lado, el Elche, en la jornada 35 de LaLiga EA Sports, recibirá al Alavés en el Martínez Valero, tres días antes de verse las caras con el Real Betis en La Cartuja. Los últimos encuentros del equipo de Eder Sarabia serán, frente a su afición, contra el Getafe y en Montilivi frente al Girona, dónde dirán adiós a la actual temporada en LaLiga EA Sports.