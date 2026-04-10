Lewandowski toma una decisión de futuro: el Milan entra en escena

El futuro de Robert Lewandowski en el FC Barcelona entra en su fase decisiva. El delantero polaco, con varias ofertas sobre la mesa, ya estudia seriamente su salida y el AC Milan aparece como el destino mejor posicionado de cara al próximo mercado

El mes de abril se presenta como clave para definir uno de los movimientos más importantes del verano. A sus 36 años, Robert Lewandowski encara un momento decisivo en su carrera. No se trata solo de elegir equipo, sino de definir su rol competitivo en la recta final de su trayectoria.

Relegado a un segundo plano en el FC Barcelona, que busca un nuevo delantero estrella, el polaco buscará un cambio de aires para sentirse protagonista hasta su retirada, siguiendo el ejemplo reciente de Luka Modric.

El Milan toma la delantera en la carrera

Según informa La Gazzetta dello Sport, el delantero habría dado un paso significativo al ofrecerse al Milan. El club rossonero, que prepara su proyecto bajo la dirección de Massimiliano Allegri, ve en el polaco una pieza estratégica para liderar su ataque.

La propuesta deportiva es clara: protagonismo absoluto. Lewandowski llegaría como titular indiscutible en un equipo que aspira a competir por el Scudetto y que, salvo sorpresa, estará en la próxima edición de la Champions League.

El principal obstáculo no es deportivo, sino económico. El Milan no puede igualar el salario actual del delantero en el Barcelona, pero sí intenta compensarlo con un contrato de dos temporadas y un rol central dentro del proyecto. Esa combinación es, precisamente, lo que más seduce al entorno del jugador.

El Barça mueve ficha: renovación a la baja

Mientras tanto, el FC Barcelona no se queda de brazos cruzados. El club, liderado por Joan Laporta, tiene previsto reunirse con el futbolista para plantearle una oferta de renovación.

La propuesta pasa por un año adicional de contrato, acompañado de una reducción significativa del salario. La idea es clara: mantener a Lewandowski dentro del proyecto, pero con un nuevo encaje deportivo y económico.

En el plano deportivo, el mensaje también es directo. El Barça quiere fichar a un delantero que asuma el rol de titular, lo que dejaría al polaco en una posición más secundaria dentro del esquema de Hansi Flick.

El rol deportivo, factor decisivo

Este punto será clave en la decisión final. Lewandowski está dispuesto a aceptar una pérdida de protagonismo, pero quiere garantías claras sobre su papel. Por eso, una conversación con Hansi Flick será determinante.

El delantero siempre ha priorizado su continuidad en Barcelona. Se siente cómodo en la ciudad, su familia está asentada y su adaptación al club ha sido total. Sin embargo, también es consciente de que el proyecto deportivo está evolucionando y no quiere convertirse en un obstáculo.

Más ofertas, pero una prioridad clara

El Milan no es el único club en la ecuación. Equipos de Arabia Saudí y la MLS, con el Chicago Fire como principal interesado, han presentado propuestas económicas muy superiores. Incluso la Juventus ha tanteado la situación del delantero.

Aun así, el entorno del jugador habría dado prioridad a la opción milanesa. La competitividad de la Serie A, el proyecto deportivo del Milan y la posibilidad de seguir en la élite europea pesan más que el aspecto económico.

Un detalle que lo cambia todo

El final de temporada también está influyendo en su decisión. Situaciones como su suplencia en el partido de Champions ante el Atlético de Madrid no han pasado desapercibidas para el jugador, que quiere entender si ese tipo de decisiones serán habituales el próximo curso.

Por eso, Lewandowski se ha marcado una fecha límite: finales de abril. Para entonces, espera tener claro si continúa en el Barcelona o inicia una nueva etapa. Mientras tanto, el Milan está acelerando.