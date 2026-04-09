El Chelsea quiere tentar al Barcelona con una oferta récord por Fermín

El Chelsea FC ha puesto sobre la mesa una oferta cercana a los 100 millones de euros por Fermín López, uno de los pilares de futuro del FC Barcelona, que ya ha tomado una decisión firme sobre el futuro del centrocampista andaluz

El Chelsea sigue empeñado en hacerse con los servicios de Fermín López. El centrocampista del Barcelona está firmando una temporada extraordinaria que consagra una proyección estelar. Con mayor peso cada vez en los esquemas de Hansi Flick, será complicado sacar al centrocampista de El Campillo del Camp Nou, pero desde Londres quieren tentar a Joan Laporta.

Una oferta de 100 millones sobre la mesa

Según ha informado el medio El Nacional, el Chelsea ha trasladado su interés en Fermín López con una propuesta económica que alcanza los 100 millones de euros. El club inglés busca reforzar su centro del campo con un perfil joven, dinámico y con capacidad ofensiva, características que encajan con el rendimiento mostrado por el futbolista esta temporada.

A sus 22 años, Fermín se ha consolidado como una pieza importante en el esquema del Barça, con 12 goles y 16 asistencias en 41 partidos, donde su peso en el once también se ha visto incrementado, partiendo como titular en 28 ocasiones.

La postura del FC Barcelona

La respuesta desde el club azulgrana ha sido clara. El presidente Joan Laporta no contempla la salida del jugador en las condiciones actuales. La entidad considera a Fermín López un futbolista estratégico dentro del futuro proyecto deportivo y no tiene intención de abrir negociaciones.

En este sentido, la única vía que permitiría su salida sería el pago íntegro de su cláusula de rescisión, la cual se sitúa en 500 millones de euros tras su renovación, la cual vincula al andaluz con el Barça hasta 2029.

Un jugador clave en el proyecto

Dentro del cuerpo técnico, encabezado por Hansi Flick, el centrocampista cuenta con un papel relevante. Su perfil destaca por la capacidad de presión, llegada al área y versatilidad ofensiva, aspectos que le han permitido ganar protagonismo en el equipo.

El rendimiento mostrado durante la temporada ha reforzado su posición dentro de la plantilla y su valor en el mercado, el cual se sitúa en 100 millones de euros, según el portal especializado Transfermarkt.

Sin intención de venta

La situación actual refleja una posición firme del Barcelona en relación con sus jugadores considerados clave donde, además de Fermín, entran Lamine Yamal, Pau Cubarsí, Joan García y Pedri.

De esta forma, el club prioriza la continuidad del proyecto deportivo y no contempla desprenderse de piezas importantes, incluso ante ofertas de gran volumen económico. En este contexto, la oferta del Chelsea no ha derivado en negociaciones entre ambas entidades.

Todo hace indicar que el Fermín López seguirá vinculado al FC Barcelona por mucho tiempo, a no ser que algún equipo quiera pagar los 500 millones de su cláusula o, al menos, acercarse mucho a dicha cantidad. Mientras tanto, en la Ciudad Condal se preparan para una semana importante, donde tendrán que remontar unas ya polémicas eliminatorias de cuartos de final en la Champions League.