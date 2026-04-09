Alarma en el FC Barcelona tras la sustitución de Pedri en el descanso de la derrota ante el Atlético de Madrid

El centrocampista tinerfeño tuvo que ser sustituido al descanso por molestias físicas frente al conjunto rojiblanco, Hansi Flick optó por la máxima precaución debido al historial del futbolista y a la inoportuna expulsión de Pau Cubarsí

El FC Barcelona ha encajado un duro y sorprendente golpe anímico tras caer derrotado por cero goles a dos en su propio feudo frente al Atlético de Madrid en la ida de los cuartos de final de la Champions League. El choque estuvo condicionado por un resultado adverso desde la primera mitad, aunque lo cierto es que el equipo local dominó claramente las estadísticas. El cuadro azulgrana acaparó el cincuenta y ocho por ciento de la posesión y registró un total de dieciocho remates frente a los escasos cinco intentos del bando colchonero. Pese a este monopolio ofensivo, la falta de puntería penalizó a los catalanes.

El guión del enfrentamiento europeo dio un vuelco drástico justo antes de encarar el descanso. La rigurosa tarjeta roja directa mostrada a Pau Cubarsí dejó a los culés en inferioridad numérica, además debido a esa falta, llegaría el 0-1 de Julían Álvarez. Esta circunstancia obligó a Hansi Flick a reaccionar de forma inmediata durante el tiempo de descanso, el preparador germano decidió retirar del terreno de juego a Pedri, dando entrada a Gavi para reajustar el esquema táctico y ganar despliegue físico. En ese mismo receso, cabe destacar que el delantero polaco Robert Lewandowski también fue sustituido por decisión técnica.

Preocupación por las molestias del centrocampista canario

Durante las declaraciones posteriores al choque, el entrenador barcelonista confirmó que el cambio no obedeció únicamente a razones tácticas por la expulsión. El mediocentro internacional español refirió unas preocupantes molestias en los tendones de la rodilla. Considerando el extenso y delicado historial médico que arrastra el jugador tinerfeño durante las últimas campañas, los servicios médicos del club optaron por no asumir absolutamente ningún riesgo. Mantener a un futbolista mermado en un escenario que exigía tanto sacrificio resultaba temerario.

El estado físico de la estrella culé mantiene en alerta a toda la entidad, el futbolista se someterá a diversas pruebas médicas para evaluar con exactitud el alcance de esta dolencia. El principal objetivo es determinar si estará disponible para disputar el derbi liguero ante el Espanyol, programado para este sábado a las seis y media de la tarde.

Pensando en los próximos compromisos clave, el cuerpo técnico barcelonista espera recibir noticias positivas desde la enfermería culé. Todo apunta a que el mediocentro neerlandés Frenkie de Jong recibirá el alta médica definitiva tras cumplir exactamente las seis semanas de baja por su lesión en el bíceps distal. Su ansiado regreso se antoja completamente vital para preparar la decisiva vuelta del próximo martes en el estadio Metropolitano, donde se decidirá el billete a las semifinales de la Champions League.