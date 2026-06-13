El portero del Arsenal y de la selección española compareció en rueda de prensa para hablar de todo tipo de temas, como el debut de los de Luis de la Fuente ante Cabo Verde: "Será un partido duro". Además, el meta habló de la competencia en la portería: "Está en buenas manos juegue quien juegue"

David Raya ha hablado en rueda de prensa a dos días del debut de España en el Mundial 2026, contra Cabo Verde. El portero de la selección española comentó la dura competencia que existe en la portería del combinado de Luis de la Fuente, con nombres propios como el de Unai Simón y Joan García, por el que fue preguntado especialmente por su irrupción en el Barcelona: "Es un lujo poder trabajar con él".

David Raya se mostró orgulloso de volver a representar a España en un Mundial: "Es un sueño estar aquí. Es mi segundo Mundial. He ganado mi tercer guante de oro y la Premier. Veremos qué pasa el lunes. Respetaré la decisión del míster y estaré apoyando si juego, o si no".

David Raya y la competencia con Unai Simón y Joan García: "Es un lujo trabajar con estos porterazos"

Por un lado, David Raya valoró cómo se encuentra el grupo a las puertas de debutar en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá: "El grupo está inmensamente feliz, con ilusión de poder empezar ya. Vamos a ir a por todas e intentar ganar el primer partido, que es muy importante".

Por otro lado, el portero del Arsenal explicó cómo vive la competencia en la portería: "Llevamos el debate con naturalidad. Nos empujamos unos a otros para ser mejores y hacerle la vida complicada al míster. El que juegue lo hará lo mejor que pueda y el que se quede fuera tratará de ayudar. Nos hacemos mejores a nosotros y a nuestros compañeros. Lo vivimos con total naturalidad. Es un lujo trabajar con estos porterazos".

David Raya y la portería de España: "Está en buenas manos juegue quien juegue"

David Raya se refirió el nivel que se vive en un torneo como el Mundial: "Sabemos que somos campeones de Europa, pero sabemos que hay muchas selecciones muy buenas. Lo que tenemos que hacer es ir partido a partido y enfocarnos en lo que podemos controlar. Ya veremos hasta dónde podemos llegar".

La rueda de prensa se centró en el debate en la portería, por lo que David Raya siguió explicando cómo lo vive: "Yo creo que la portería está en buenas manos juegue quien juegue. Unai está a muy buen nivel y nos ha dado la Nations League y la Eurocopa. La competencia es muy buena: Joan, yo, 'Remi', Robert, Leo... Yo creo que con Unai hemos ganado estos títulos y ha sido muy importante para nosotros".

David Raya elogia a Joan García: "Es muy completo, un lujo poder trabajar con él"

David Raya, que podría ser titular contra Cabo Verde, fue preguntado si se olvidaban de su figura por jugar en la Premier League: "Puede ser que sí o puede ser que no. Es normal que los medios pongan ahí el debate. La primera vez que vine a la selección la gente se preguntaba quién era yo. Yo trabajo para ser mejor y poder representar a mi país. El debate es para vosotros, yo estoy intentando hacerle la vida imposible al míster para el lunes".

Sobre su relación con Joan García, al que alabó Kiko Casilla, el meta del Arsenal y España apuntó que "la relación es espectacular. Siempre está sonriendo y con ganas de trabajar. Es muy completo en todas las áreas. Es un lujo poder trabajar con él, ha hecho una temporada increíble. Sin él, el Barça no habría ganado la liga tan fácil".

David Raya avisa sobre el partido contra Cabo Verde: "Ojalá estemos a la altura"

David Raya también hizo balance del encuentro que espera el próximo lunes, a las 18:00 (hora española? ante Cabo Verde: "Será un partido duro. Ellos quieren tener el balón, pero nosotros también. Con cualquier error te pueden crear un gol. Sabemos que va a ser un partido duro. Ojalá estemos a la altura"

El meta del Arsenal y de España descartó la opción de haber pensado en representar a Inglaterra: "Nunca se me ha pasado por la cabeza. Me siento español y siempre he querido representar a España. Me sentiría un extraño representando a Inglaterra. Por muchos años que lleve allí siempre me he sentido español"

Por último, David Raya analizó la importancia y lo que mejora tener dos porteros enfrente como son Joan García y Unai Simón: "En todos los aspectos de ser portero. Es muy diferente la posición de portero a la de jugador. Creo que somos tres porteros de estilos diferentes, pero te ayudan en todo. Te hacen recapacitar en pensamientos y momentos del entrenamiento".