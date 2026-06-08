Una voz autorizada de España apuesta por Unai Simón por delante de David Raya: "Creo que sí, pero lo que decida el míster..."

Pepe Reina, doble campeón de Europa y del Mundo con la Selección española, cree que una de las claves del éxito es el buen manejo del grupo de Luis de la Fuente, mientras que para la portería cree que habrá continuidad...

Si hay un futbolista que conoce bien los entresijos de un vestuario como el de la Selección española ese es Pepe Reina. Integrante de la generación dorada que ganó la Eurocopa de 2008, el Mundial de 2010 y la Eurocopa de 2012, Reina colgó los guantes el pasado verano y ahora estará retransmitiendo los partidos de los hombres de Luis de la Fuente para DAZN.

Como comentarista, uno de los grandes asuntos que deberá abordar el exinternacional es el de la portería, donde España tiene a tres porteros de máximo nivel con Unai Simón, David Raya y Joan García. Y no ha dudado en mojarse desde ya el exportero, apostando por que Luis de la Fuente seguirá dándole continuidad a Unai Simón.

"Creo que sí, pero lo que decida el míster bien estará, porque cualquiera de los tres está capacitado para rendir a un grandísimo nivel", ha advertido Pepe Reina en declaraciones para el diario Marca.

Reina y la importancia de tener un grupo sano

Acostumbrado a vivir en la Selección española a la sombra de un titularísimo como Iker Casillas, Pepe Reina resaltó la importancia que tiene el saber llevar un grupo unido, algo que está consiguiendo Luis de la Fuente.

"En eso el míster es sobresaliente. En eso y en muchas cosas, pero sobre todo ahí hace especial hincapié. Es un hombre de ese tipo de valores, que cuida mucho el vestuario, y el vestuario le responde siempre muy bien", ha reconocido el madrileño.

Sin presión para los más jóvenes

Tampoco cree que a esta Selección española, por mucho que tenga jugadores jóvenes, les pueda pesar la presión de una gran cita como un Mundial, ya que tienen bastante experiencia en torneos a nivel de clubes y de selecciones.

"Están acostumbrados a competir a este nivel. Es verdad que es el primer Mundial para muchos de ellos, pero estos chicos están acostumbrados a jugar a grandísimo nivel, a competir en grandísimos partidos y a nivel de presión creo que la van a poder soportar perfectamente", ha recordado Reina, que eso no cree que ningún jugador se vaya a enfadar por ser suplente: "No los va a haber y vamos a tener una selección que eso lo ha entendido, y la lista de Luis de la Fuente está hecha a conciencia para eso, no vamos a tener ese problema. Estoy convencido de ello".

Y es que la importancia de jugadores como Pepe Reina en su momento en la Selección tuvieron una trascendencia en el vestuario mucho más allá del juego, fue un símbolo de unión en los momentos complicados para alcanzar el éxito.

. Creo que Luis es un ferviente creyente de la importancia del grupo, del entorno humano, de esa camaradería, de esa hermandad, de ese compañerismo. Lo ha dejado muy presente en cada convocatoria y, sobre todo, en cada declaración que hace. Lo ha demostrado con algunos convocados que quizá no han estado al mejor nivel esta temporada, pero que él sabe que pueden aportar al equipo y que en la selección sacan un nivel que quizá en sus clubes este año no han sacado", finalizó.

Reina, Javi Martínez, Rakitic, Makelele, Raphinha...

DAZN reunirá a algunas de las voces más reconocidas del periodismo deportivo nacional e internacional, junto a leyendas del fútbol mundial, para acompañar a los aficionados durante los 104 partidos del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.

El equipo de DAZN para el Mundial estará formado por algunas de las referencias más reconocidas de la narración, el análisis y la información deportiva en nuestro país. Miguel Ángel Román, Sandra Díaz, Pablo Pinto, Axel Torres, Nacho González, Miguel Quintana, José Sanchís, Alberto Edjogo, Sergio Quirante, Toni Padilla y Juvenal Edjogo serán algunos de los encargados de acercar toda la emoción de ‘La Roja’ a los aficionados. Junto a ellos, los ganadores del Mundial 2010 con la Selección española Pepe Reina y Javi Martínez aportarán su experiencia sobre el terreno de juego.

Y para el resto de partidos, la plataforma también reunirá a algunas de las grandes figuras internacionales del fútbol para reforzar la cobertura del campeonato más allá de España. Ivan Rakitic, Claude Makelele, Rafinha Alcántara, Paulo Futre, Martín Demichelis y Moha El Yaagoubi formarán parte del equipo de talentos de la plataforma, aportando una perspectiva global gracias a sus trayectorias en algunas de las principales ligas y selecciones del mundo.