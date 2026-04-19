Cristiano Ronaldo se acerca a los 1000 goles y el Al Nassr sueña con la Copa AFC

El conjunto saudí de Jorge Jesus goleó al Al Wasl con protagonismo del delantero portugués y João Félix, y se mete en semifinales de la AFC Champions League 2 con una racha histórica de victorias

Cristiano Ronaldo celebra la victoria del Al Nassr FC ante el Al NajmaIMAGO

Cristiano Ronaldo volvió a ser decisivo en la goleada del Al Nassr ante el Al Wasl (0-4) en los cuartos de final de la AFC Champions League 2, disputados este fin de semana. El portugués abrió el marcador en un partido que certificó el pase a semifinales del conjunto saudí.

El encuentro se resolvió con claridad en la primera mitad, donde el equipo dirigido por Jorge Jesus firmó tres goles en apenas 26 minutos. El triunfo permite al Al Nassr mantener una racha de 18 victorias consecutivas y reforzar su candidatura al título continental.

Cristiano Ronaldo mantiene su idilio con el gol

Cristiano Ronaldo volvió a demostrar su vigencia con un tanto que abrió el camino de la victoria. El delantero aprovechó un pase atrás dentro del área para definir con precisión, una acción característica de su evolución como delantero centro.

El exjugador del Real Madrid suma ya 26 goles esta temporada con su club, a los que añade cinco con Portugal. Su capacidad para aparecer en el momento clave sigue siendo uno de los principales argumentos ofensivos del Al Nassr.

João Félix impulsa el ataque con dos asistencias

El partido también dejó el gran rendimiento de João Félix, que firmó dos asistencias en la primera mitad. Su conexión con Cristiano Ronaldo se consolida como una de las claves del crecimiento ofensivo del equipo.

El segundo gol llegó tras un centro medido del portugués que remató de cabeza Iñigo Martínez, mientras que el tercero nació de una jugada ensayada a balón parado que terminó en gol de Al-Amri.

El impacto de João Félix está siendo inmediato en su primera temporada en Arabia Saudí, donde ha asumido un rol protagonista en la creación de juego.

Un Al Nassr sólido que sentencia antes del descanso

El conjunto saudí resolvió el partido en apenas media hora. El 0-3 dejó sin respuesta al Al Wasl y permitió al equipo gestionar el resto del encuentro con control.

En la segunda mitad, el ritmo ofensivo bajó, aunque el dominio nunca estuvo en duda. Cristiano Ronaldo dispuso de alguna ocasión más antes de ser sustituido en el minuto 67. El cuarto tanto llegó tras una jugada iniciada por su sustituto, que terminó definiendo Sadio Mané tras regatear al portero rival.

Impacto en la AFC Champions League 2

La victoria permite al Al Nassr avanzar a semifinales de la AFC Champions League 2, el segundo torneo continental más importante de Asia. El equipo llega en su mejor momento de la temporada, con una dinámica muy positiva.

Además, este resultado refuerza sus aspiraciones de conquistar su primer gran título internacional desde la llegada de Cristiano Ronaldo al club.

Celebración de un gol de Cristiano Ronaldo con el Al Nassr (IMAGO)

Cristiano Ronaldo se acerca a los 1000 goles

Uno de los grandes focos sigue siendo la cifra goleadora del portugués. Con este tanto, Cristiano alcanza los 969 goles oficiales en su carrera profesional.

El objetivo de los 1000 goles está cada vez más cerca, una marca histórica que ningún futbolista ha logrado hasta la fecha. A sus 40 años, mantiene una regularidad impresionante, demostrando que su capacidad goleadora sigue intacta en el tramo final de su carrera.

Próximo objetivo: semifinales y título

El siguiente reto del Al Nassr será afrontar las semifinales de la AFC Champions League 2, ante el ganador del Al-Ahli contra Al-Hussein, donde buscará mantener su racha de victorias.

Con el equipo en plena dinámica positiva, la sensación es que el conjunto saudí llega en el mejor momento posible para competir por el título.

Cristiano Ronaldo, por su parte, sigue ampliando su legado con cada partido, liderando a un equipo que aspira a hacer historia en Asia, mientras piensa en el Mundial 2026 con Portugal.