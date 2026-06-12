Nuevo golpe para el Mallorca: Martin Demichelis se marcha a la Bundesliga y cambia el descenso por la Champions

El equipo balear se aseguró el futuro de Demichelis incluso en Segunda División al renovar su contrato hace tan sólo dos semanas, pero ahora la Bundesliga se entromete en sus planes y está muy cerca de llegar a un acuerdo con el RB Leipzig

La desbandada en el Mallorca ya ha comenzado. Era fácil intuir que la plantilla del equipo balear va a sufrir un enorme cambio tras su descenso, ya que tiene jugadores potentes que no son de Segunda División y que lógicamente no van a querer jugar en esta categoría. Sin embargo, la auténtica sorpresa llega al conocer que el entrenador por el que habían apostado y líder del proyecto para tratar de ascender a La Liga la próxima temporada, Martin Demichelis, va a abandonar el club a pesar de haber renovado hace tan sólo dos semanas.

Una noticia totalmente inesperada para el conjunto bermellón, que sufre así un nuevo golpe. Ya saben que van a perder también a Muriqi, quién tiene un acuerdo con el Fenerbahçe, a Pablo Maffeo que se unirá al Olympiakos y ya pronto a Samu Costa, que está en negociaciones con el Benfica. Lo que no esperaban es que la Bundesliga se entrometiera en sus planes con Demichelis, aunque es lógico cambiar la Segunda División por un proyecto mucho más potente como es dirigir un club de Champions.

Demichelis deja el Mallorca a pesar de haber renovado hace dos semanas

El pasado 28 de mayo Martin Demichelis firmó su renovación con el Mallorca, a pesar de que ya sabía que iban a jugar en la Segunda División española la próxima temporada tras su descenso, pero el técnico argentino aseguró que no le importaba la categoría. Y así era hasta que se ha producido un bombazo en este mercado de fichajes.

El RB Leipzig buscaba nuevo entrenador y lo ha encontrado en Demichelis, que ya tiene experiencia en la Bundesliga al haber sido técnico del Bayern de Múnich. Por ello, y contra todo pronóstico, el argentino dejará el Mallorca a pesar de haber firmado por dos temporadas más, hasta 2028, hace tan sólo semanas. Un acuerdo ya avanzado que se hará oficial en los próximos días o incluso horas.

El RB Leipzing quiere a Martin Demichelis como su nuevo entrenador

El equipo que ha roto todos los planes del Mallorca, que ya tenía bastantes problemas, es el RB Leipzig. El club alemán afronta un reto importante en la Bundesliga. Ha sido el tercer clasificado esta temporada y quieren conseguir mejores resultados en la Champions League, y para ello creen que Demichelis es la persona ideal. Por ello, van a pagar la cláusula de rescisión para que el entrenador argentino se una a sus filas cuanto antes.

Demichelis pone rumbo a la Bundesliga a pesar de haber renovado con el Mallorca

De esta forma, y a la espera de que ambos clubes lo hagan oficial, Demichelis va a dejar el Mallorca. Un salto importante en su futuro ya que va a pasar de dirigir a un club en La Liga Hypermotion, la segunda categoría del fútbol español, a liderar el banquillo del Leipzig, club puntero en Alemania y que ya se ha vuelto asiduo en Champions.