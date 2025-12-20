Golpe para Cristiano Ronaldo: Al-Nassr recibe sanción de la FIFA y no podrá fichar

El proyecto de Al-Nassr liderado por Cristiano Ronaldo recibe un duro golpe: la FIFA prohíbe al club inscribir nuevos jugadores antes del mercado de enero

El ambicioso proyecto deportivo de Al-Nassr, liderado por Cristiano Ronaldo, ha recibido un duro contratiempo a las puertas del mercado de fichajes de enero. La FIFA ha impuesto al club saudí una prohibición para inscribir nuevos jugadores, una sanción que entra en vigor de forma inmediata y que genera incertidumbre en plena planificación de la segunda mitad de la temporada.

El organismo rector del fútbol mundial actualizó su listado oficial de clubes sancionados, incluyendo a Al-Nassr entre aquellos que no pueden registrar incorporaciones hasta nuevo aviso. La medida comenzó a aplicarse el 19 de diciembre, aunque sin una fecha clara de finalización.

Una sanción sin plazo definido

A diferencia de otras penalizaciones habituales, la sanción impuesta al conjunto de Riad no especifica el número de ventanas de transferencias afectadas. En los registros de la FIFA figura simplemente como vigente “hasta que se levante”, un detalle que ha encendido las alarmas dentro del club.

Esta falta de claridad complica la hoja de ruta deportiva del equipo, especialmente tras el fuerte desembolso cercano a los 105 millones de euros realizado el pasado verano, cuando llegaron futbolistas como João Félix, Íñigo Martínez, Kingsley Coman, Camara, Al Jaber y Al Sharari, entre otros, con el objetivo de reforzar un proyecto diseñado para competir en todos los frentes.

Un antecedente que preocupa en Riad

No es la primera vez que Al-Nassr se enfrenta a una situación similar. En 2023, el club ya fue castigado con una prohibición de fichajes por irregularidades relacionadas con la contratación de Ahmed Musa, procedente del Leicester City. En aquel caso, el problema se resolvió tras el pago de aproximadamente dos millones de euros, lo que permitió levantar la sanción antes de que se extendiera durante varias ventanas.

Este precedente sugiere que la actual penalización podría tener nuevamente un origen financiero, y que su solución dependerá del cumplimiento de obligaciones pendientes. Además de Al-Nassr, otros clubes saudíes como Al Shabab, Damac y Al Riyadh también aparecen en la lista de sancionados por la FIFA.

Buen momento deportivo pese a la incertidumbre

Paradójicamente, la sanción llega en uno de los mejores momentos deportivos del equipo. Al-Nassr lidera la Saudi Pro League con pleno de victorias, nueve triunfos en nueve partidos, y una ventaja de cuatro puntos sobre Al Hilal. Además, el conjunto saudí ya aseguró su clasificación a los playoffs de la Champions Elite 2, manteniendo vivo el objetivo del doblete continental.

Sin embargo, la imposibilidad de reforzarse en enero podría afectar la rotación de la plantilla, aumentando la carga de minutos para sus principales figuras.

Cristiano Ronaldo, eje del proyecto

A sus 40 años, Cristiano Ronaldo continúa siendo el gran referente del equipo. El portugués suma 11 goles y dos asistencias en 12 partidos, superando ya los 1.000 minutos disputados esta temporada. Su influencia va mucho más allá de las estadísticas, marcando el estándar de profesionalismo dentro del vestuario.

El defensor Mohamed Simakan destacó recientemente el impacto diario de compartir equipo con el cinco veces ganador del Balón de Oro, subrayando su disciplina, liderazgo y exigencia constante.

Mirando al futuro con cautela

Con contrato hasta 2027, el futuro de Cristiano Ronaldo sigue siendo un tema de debate, especialmente con el Mundial de 2026 en el horizonte. La actual sanción obliga a Al-Nassr a resolver cuanto antes su situación con la FIFA si desea reforzar el plantel y evitar una sobrecarga física de sus estrellas, entre ellas Ronaldo y João Félix, habituales en las convocatorias de Portugal.

Por ahora, el club saudí deberá centrarse en mantener su alto rendimiento deportivo mientras trabaja fuera del campo para levantar una sanción que amenaza con frenar su ambicioso crecimiento.