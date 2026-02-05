Benzema justifica en su estreno con el Al Hilal el cabreo de Cristiano Ronaldo

El delantero francés ha protagonizado un culebrón en tierras saudíes tras cambiar de equipo. Y en su primer partido ya ha dejado a todos su nuevos aficionados boquiabiertos

El debut de Karim Benzema con el Al Hilal estuvo acompañado con un triplete del francés que sentenció el reencuentro con el triunfo de su nuevo equipo, por 0-6 ante el Al Okhdood, en la vigésima jornada de la liga saudí, después de tres empates consecutivos.

El conjunto de Simone Inzaghi, líder de la competición, celebró el fichaje del exjugador del Real Madrid con una goleada ante el penúltimo clasificado de la tabla y mantiene la distancia de tres puntos sobre el segundo, el Al Ahli, y cuatro respecto al Al Nassr de Cristiano Ronaldo.

Benzema no pudo tener mejor estreno con el Al Hilal, al que llegó días atrás procedente del Al Ittihad, en el que ha jugado dos temporadas y media y 83 partidos, con 54 goles y 17 asistencias como carta de presentación.

El delantero francés de 38 años jugó en su debut 75 minutos. Abrió el marcador con un taconazo a la media hora, tras recibir un pase de Nasser Al Dawsari, y el segundo lo hizo en el 60, tras un robo de balón de Kaildou Koulibaly, que envió la pelota a Malcom y éste dio una asistencia a Benzema. Cuatro minutos después llegó el tercero de los visitantes, tras un pase por la izquierda dentro del área de Salem Al Dawsari que empujó a la red el exjugador del Real Madrid.

El cuarto tuvo la firma de Malcom, en el minuto 70, cinco antes de que Karim Benzema fuera sustituido por Sultan Mandash. Malcom también hizo el quinto, en el 75, con asistencia otra vez de Al Dawsary, y en la última acción del choque Al Dawsari redondeó la goleada del conjunto de Inzaghi.

Kante ficha por el Fenerbahçe y En Nesyri al Al Ittihad

El francés N'Golo Kante definitivamente ha podido ser contratado por el Fenerbahce turco tras desbloquearse el problema de los documentos que pararon el acuerdo inicial con el Al Ittihad, por el que también pasa el delantero marroquí Youssef En Nesyri al club saudí.

El martes, una serie de problemas con los documentos impidió que se culminara con éxito la operación. En principio todo estaba acordado entre las distintas partes, con lo que el centrocampista galo reforzaría la medular del club estambulí y el atacante marroquí, delantero exsevillista, el conjunto saudí tras la marcha al Al Hilal del también francés Karim Benzema, pero esos problemas detuvieron en seco la operación.

Finalmente pudo ser desbloqueada la situación, de manera que ambos clubes recibieron el beneplácito de la FIFA y el Fenerbahce ha podido anunciar la llegada del internacional galo, que deja el Al Ittihad, al igual que la otra gran estrella del equipo, su compatriota Karim Benzema, que ha fichado por el Al Hilal, en tanto que incorpora a En Nesyri.

Kante había militado con anterioridad en el Boulogne, el Caen, el Leicester City y el Chelsea. En su palmarés tiene el título mundial en Rusia 2018, así como dos Premier, una Copa inglesa, la Liga de Campeones, la Liga Europa, la Supercopa de Europa, el Mundial de Clubes y dos títulos en Arabia Saudí.