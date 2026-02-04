Javi Gracia se despide del Watford y explica los motivos de su dimisión: "Lo más honesto era no continuar"

El entrenador español, que llegó al equipo inglés en el pasado mes de octubre, ha tomado la decisión de abandonar el club de la Championship, al que ha querido decir adiós con una carta explicando su dimisión

La etapa de Javi Gracia en el Watford ha puesto punto final. El entrenador comunicó el pasado lunes su decisión de abandonar el conjunto inglés, por cuenta propia, justo un día después de la derrota en casa ante el Swansea, correspondiente a la jornada 30 de la Championship. Tras ello, Charlie Daniels ha sido nombrado técnico interino, que debutó con empate contra el Hull City. Por su parte, el ex del Valencia o Málaga, entre otros, ha querido despedirse oficialmente del club con una carta explicando su decisión a estas alturas de la temporada.

El Watford muestra su sentimiento con la dimisión de Javi Gracia

El Watford, en primer lugar, quiso comunicar oficialmente la dimisión de Javi Gracia del banquillo inglés: "El club está triste y decepcionado al confirmar la dimisión de Javi Gracia como entrenador del equipo. Seguimos creyendo que Javi era el hombre adecuado para liderar al club en su lucha por el ascenso, pero Javi sentía que ya no tenía la motivación y que no era el hombre adecuado para seguir entrenando a este emocionante grupo de jóvenes jugadores.

De esta manera, el Watford, sobre la dimisión de Javi Gracia, respeta "su decisión y aceptamos su deseo de abandonar Vicarage Road con efecto inmediato. Charlie Daniels, Dan Gosling y Adrian Mariappa dirigirán al equipo contra el Hull City el martes por la noche. Seguimos bien posicionados en la Championship, a cuatro puntos de los play-offs, con un partido menos y 17 jornadas por disputar. Todo el mundo en el club cree de todo corazón que este es un equipo capaz de luchar por el ascenso. Queremos agradecer a Javi y a su equipo su trabajo durante sus dos etapas en el club. Les deseamos lo mejor a él y a su familia y siempre recibirán la más cálida bienvenida en el Watford".

La carta de despedida de Javi Gracia del Watford

Por su parte, Javi Gracia quiso explicar detalladamente los motivos de su dimisión del Watford: "Tras una reflexión profunda y honesta, he tomado la decisión de renunciar voluntariamente a mi cargo como entrenador del Watford FC. Por responsabilidad y coherencia personal, considero que lo más honesto era no continuar en un proyecto en el que ya no podía aportar desde la convicción plena. A pesar de ello, el Watford FC es y será siempre un club muy especial para mí. Le estaré profundamente agradecido por la confianza que depositó en mí en las dos etapas en las que he tenido el privilegio de liderar el banquillo. Vicarage Road ocupará para siempre un lugar importante en mi corazón y en el de mi familia. Quiero también destacar al grupo de jugadores, un vestuario joven y con una enorme capacidad de crecimiento".

De esta manera, Javi Gracia concluye su carta destacando que se siente "orgulloso de trabajar con ellos y acompañarlos en este tramo de su desarrollo. Espero haber podido aportar mi granito de arena en su evolución como futbolistas y como personas. Quiero expresar también mi más sincero agradecimiento a todo el staff y a cada una de las personas que trabajan día a día en el club. Desde el primer momento me han tratado con un cariño y una cercanía extraordinarios, haciéndome sentir parte de una auténtica familia. Su profesionalidad y calidad humana han sido fundamentales en mi día a día y siempre las llevaré conmigo. Deseo al Watford FC el mayor de los éxitos en el camino que tiene por delante. Siempre seguiré animando y deseando lo mejor a este club".